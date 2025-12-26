الرياض - كتبت رنا صلاح - رغم انتشار قوات الاحتلال الإسرائيلي بكثافة عند الحواجز العسكرية وشوارع المدينة وبوابات البلدة القديمة والأقصى، أدى عشرات الآلاف، صلاة الجمعة، في المسجد الأقصى المبارك-الحرم القدسي الشريف.

عشرات الآلاف يؤدون صلاة الجمعة في الأقصى

وذكرت دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس، أن 60 ألف مصل أدوا صلاة الجمعة في المسجد الأقصى، وفق ما نقلت وسائل إعلام فلسطينية.

ونصبت القوات السواتر الحديدية في محيط البلدة القديمة والمسجد، وأوقفت العشرات من الشبان ودققت في هوياتهم، ومنعت عددًا منهم من الصلاة في المسجد الأقصى.