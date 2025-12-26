الذهب يرتفع والفضة تتجاوز الـ75 دولار
تجاوزت الفضة 75 دولارًا للمرة الأولى فيما سجل الذهب والبلاتين مستويات قياسية اليوم، إذ عززت توقعات خفض أسعار الفائدة الأمريكية والتوترات الجيوسياسية من الطلب على المعادن النفيسة.
وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.6% إلى 4505.30 دولار للأوقية (الأونصة) بعد أن سجل مستوى قياسيًا جديدًا عند 4530.60 دولار في وقت سابق من الجلسة.
وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم فبراير 0.7% إلى 4534 دولارًا للأوقية. ويتجه الذهب لتسجيل أكبر مكاسبه السنوية منذ عام 1979.
وقفزت الفضة في المعاملات الفورية 2.4% إلى 73.68 دولار للأوقية، بعد أن سجلت أعلى مستوى لها على الإطلاق عند 75.62 دولار. وارتفعت الفضة 158% منذ بداية العام بفضل عوامل منها إدراجها بقائمة المعادن الحرجة في الولايات المتحدة، والطلب الصناعي القوي.
وقفز البلاتين في المعاملات الفورية 5.3% إلى 2338.20 دولار بعدما لامس مستوى غير مسبوق عند 2448.25 للأوقية في وقت سابق من الجلسة. وارتفع البلاديوم 7.5% إلى 1809.93 دولار للأوقية، بعدما سجل أعلى مستوى في ثلاث سنوات في الجلسة السابقة.
وتتجه هذه المعادن النفيسة إلى تحقيق مكاسب أسبوعية، وسجل البلاتين أقوى ارتفاع أسبوعي له على الإطلاق.
وجاء ارتفاع البلاتين والبلاديوم بفضل شح المعروض والضبابية المحيطة بالرسوم الجمركية، وصعد البلاتين 170% تقريبًا والبلاديوم بأكثر من 90% منذ بداية العام.
