قبل مواجهة جنوب أفريقيا.. منتخب الفراعنة لا يعرف الخسارة مع البورندي باسيفيك

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 26 ديسمبر 2025 03:31 مساءً - يترقب جمهور الكرة المصرية مباراة منتخب الفراعنة مع جنوب أفريقيا في أمم أفريقيا المُقامة حالياً بالمغرب.

موعد مباراة منتخب الفراعنة امام جنوب أفريقيا

يلتقي منتخب الفراعنة مع جنوب أفريقيا في الخامسة مساء اليوم، الجمعة، في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثانية لبطولة كأس أمم أفريقيا 2025.

طاقم تحكيم مباراة الفراعنة وجنوب افريقيا

وأعلنت لجنة الحكام بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" طاقم تحكيم المباراة ويضم كلاً من: الحكم البورندي باسيفيك وينيمانا، ومعه كل من السنغاليين جبريل كامارا (مساعد أول)، ونوحي بانجورا (مساعد ثان)، والرواندي صامويل أويكوندا (حكم رابع)، والكينيين ديكينز مميسا (تقنية الفيديو) وصادوق براهامو (حكم مساعد لتقنية الفيديو).

ماذا فعل منتخب الفراعنة مع الحكم البورندي؟

موقع "ترانسفير ماركت" كشف عن مواجهات منتخب مصر تحت قيادة الحكم البورندي، وسبق أن تولى باسيفيك إدارة مباراتين لمنتخب مصر كحكم ساحة، فاز فيهما "الفراعنة".

المباراة الأولى كانت أمام ليبيا عام 2021 فى تصفيات كأس العالم 2022، وانتهت بفوز منتخب مصر 1-0.

كما أدار باسيفيك مباراة منتخب الفراعنة في أمم أفريقيا 2021 بالكاميرون، أمام نظيرة غينيا بيساو في الجولة الثانية بدور المجموعات والتي أقيمت يوم 15 يناير 2022 بملعب رومدي أدجيا، غروة والتي انتهت بفوز منتخب الفراعنة بهدف دون رد أحرزه محمد صلاح في الدقيقة 69 من عمر اللقاء.

وكان الحكم البورندي هو الحكم الرابع في المباراة التي فاز بها المنتخب المصري على زيمبابوي 2-1 يوم الإثنين الماضي، في الجولة الأولى من كأس أمم أفريقيا 2025.