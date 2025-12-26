الرياض - كتبت رنا صلاح - في سياق الجهود المبذولة لإنهاء الحرب مع روسيا، قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلنسكي على حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، الجمعة، إنه سيلتقي الرئيس الأميركي دونالد ترامب قريبا،

لقاء مرتقب بين زيلنسكي وترامب قريباً

وكتب زيلنسكي: "اتفقنا على اجتماع على أعلى مستوى، مع الرئيس ترامب، في المستقبل القريب"، مضيفا "أمور كثيرة يمكن أن تُقرر قبل السنة الجديدة".

وفي وقت سابق، تحدث زيلنسكي مع ستيف ويتكوف المبعوث الخاص للرئيس الأميركي وصهره جاريد كوشنر لمدة ساعة تقريبا حول كيفية إنهاء الحرب.

وقال عبر تطبيق تيليغرام: " لقد كانت محادثة جيدة حقا. ناقشنا الكثير من التفاصيل والأفكار الجيدة. هناك بعض الأفكار الجديدة حول كيفية تحقيق السلام الحقيقي تتعلق بالصيغ والاجتماعات، وبالتأكيد الجدول الزمني".