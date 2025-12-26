الرياض - كتبت رنا صلاح - في خطوة تعكس التوجه الإنساني المتصاعد ضمن رؤية المملكة 2030، أعلنت المديرية العامة للجوازات السعودية عن إلغاء رسوم المرافقين 2026 لفئات محددة من المقيمين داخل أراضي المملكة . ويأتي هذا القرار الملكي ليؤكد أن السياسات السعودية لا تقوم فقط على التنظيم المالي، بل تمتد لتشمل البعد الاجتماعي والإنساني، مع إعطاء الأولوية لاستقرار الأسرة وتحسين جودة الحياة للمقيمين المستحقين عظضين بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .

ما هي الفئات الجديدة المستفيدة من إلغاء رسوم المرافقين 2026 في السعودية

ويُعد قرار إلغاء رسوم المرافقين 2026 أحد أبرز القرارات التي لاقت ترحيبًا واسعًا، كونه يخفف أعباء مالية طويلة الأمد عن شريحة كبيرة من الأسر المقيمة، ويترجم عمليًا رؤية القيادة السعودية في وضع الإنسان في صميم التنمية.

قرار ملكي يعكس فلسفة الرحمة في النظام السعودي

لم يأتِ إلغاء رسوم المرافقين 2026 كإجراء عابر أو استثناء مؤقت، بل هو نتيجة دراسات متأنية راعت الأوضاع المعيشية والإنسانية لعدد من الفئات التي واجهت تحديات خاصة. ويؤكد هذا القرار أن النظام السعودي يقوم على مبدأ التوازن بين الالتزام بالقوانين وتحقيق العدالة الاجتماعية.

فالقيادة السعودية، بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، تواصل ترسيخ مفهوم أن الرحمة جزء أصيل من التشريع والإدارة، وأن الاستقرار الأسري يعد ركيزة أساسية في بناء مجتمع قوي ومتكاتف.

الفئات المستفيدة من إلغاء رسوم المرافقين 2026 في السعودية

أوضحت المديرية العامة للجوازات أن إلغاء رسوم المرافقين 2026 يشمل فئات وجنسيات محددة، تم اختيارها وفق معايير قانونية وإنسانية دقيقة. وتشمل الفئات المعفاة ما يلي:

المقيمون الفلسطينيون داخل المملكة، تقديرًا لظروفهم السياسية والإنسانية.

حاملو الوثائق المصرية غير الحاصلين على الجنسية المصرية.

أفراد الجالية المنتمية لاتحاد ميانمار المقيمين في السعودية.

الأطفال دون سن 18 عامًا، بغض النظر عن جنسية الوالدين.

أبناء المواطنات السعوديات من آباء غير سعوديين دعمًا للتماسك الأسري.

ذوو الأصول التركستانية الذين يواجهون أوضاعًا قانونية معقدة.

العاملون في المنشآت الصغيرة التي لا يتجاوز عدد موظفيها أربعة.

النساء غير المتزوجات اللواتي لم يبلغن سن الزواج.

المقيمون من حاملي جنسية البلوشي ممن استقروا في المملكة منذ سنوات طويلة.

ويؤكد هذا التنوع في الفئات المشمولة أن إلغاء رسوم المرافقين 2026 لم يكن مبنيًا على جنسية واحدة، بل على اعتبارات إنسانية واجتماعية شاملة.

إلغاء رسوم المرافقين 2026 يعزز العدالة الاجتماعية

يجسد هذا القرار رؤية المملكة في بناء نموذج إداري مرن، يوازن بين حفظ الموارد المالية وتحقيق العدالة الاجتماعية. فالدولة، من خلال إلغاء رسوم المرافقين 2026، ترسل رسالة واضحة مفادها أن المقيم شريك في التنمية، وأن استقراره الأسري ينعكس إيجابًا على المجتمع والاقتصاد.

كما يعكس القرار التزام المملكة بتوفير بيئة معيشية مستقرة وعادلة، خاصة للفئات التي أسهمت في مسيرة التنمية وواجهت ظروفًا خارجة عن إرادتها.

موقف الجوازات السعودية من غير المشمولين بالإعفاء

في المقابل، أكدت المديرية العامة للجوازات أن إلغاء رسوم المرافقين 2026 لا يشمل جميع المقيمين، حيث يظل باقي الأفراد ملزمين بسداد الرسوم وفق الأنظمة المعتمدة. ويأتي ذلك ضمن برنامج المقابل المالي، الذي يهدف إلى تنظيم سوق العمل وضمان التوازن الاقتصادي واستدامة الخدمات.

وشددت الجوازات على أهمية الالتزام بالسداد في المواعيد المحددة لتجنب أي مخالفات أو إجراءات قانونية.

غرامات التأخر عن سداد رسوم المرافقين في السعودية

بالنسبة للفئات غير المشمولة بإلغاء رسوم المرافقين 2026، حددت الجهات المختصة غرامات واضحة في حال التأخير عن السداد، وهي:

500 ريال سعودي عند التأخير للمرة الأولى.

1000 ريال سعودي عند التأخير للمرة الثانية.

1000 ريال سعودي مع احتمالية الترحيل عند التكرار للمرة الثالثة أو أكثر.

ويهدف هذا النظام إلى تعزيز الالتزام بالأنظمة المالية وضمان العدالة في تطبيق القوانين.

إلغاء رسوم المرافقين 2026.. الإنسان أولًا في رؤية 2030

في الختام، يمثل إلغاء رسوم المرافقين 2026 أكثر من مجرد إعفاء مالي؛ فهو تجسيد عملي لفلسفة إنسانية عميقة تتبناها المملكة ضمن رؤيتها الطموحة. قرار يؤكد أن السعودية لا تبني مستقبلها على الأرقام فقط، بل على قيم الرحمة، والعدل، والتكافل الاجتماعي.

وبهذا النهج، تواصل المملكة تعزيز مكانتها كنموذج متقدم في إدارة شؤون المقيمين، واضعة الإنسان في قلب كل قرار تنموي.