العالم اليوم - مصر تعبر جنوب أفريقيا بصعوبة وتعتلي صدارة المجموعة

انتم الان تتابعون خبر مصر تعبر جنوب أفريقيا بصعوبة وتعتلي صدارة المجموعة من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 26 ديسمبر 2025 07:21 مساءً - حقق منتخب مصر فوزا صعبا على منتخب جنوب أفريقيا بنتيجة 1-صفر، في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثانية ببطولة كأس الأمم الأفريقية المقامة في المغرب، رغم لعبه بعشرة لاعبين طوال الشوط الثاني.

وسجل محمد صلاح هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة 45 من ركلة جزاء، بعد تعرضه لالتحام داخل منطقة الجزاء.

ورفع صلاح رصيده إلى هدفين في البطولة الحالية، ليصل إلى تسعة أهداف في تاريخ مشاركاته بكأس الأمم الأفريقية، منفرداً بالمركز الثالث في قائمة هدافي منتخب مصر تاريخياً.

وشهدت المباراة طرد الظهير المصري محمد هاني في الوقت بدل الضائع من الشوط الأول، بعد تدخل عنيف على لاعب جنوب أفريقيا تيبوهو موكوينا.

وبهذا الفوز، رفع المنتخب المصري رصيده إلى ست نقاط في صدارة المجموعة، بينما تجمد رصيد منتخب جنوب أفريقيا عند ثلاث نقاط.