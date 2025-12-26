منتخب الفراعنة أول الصاعدين في أمم أفريقيا متصدرا مجموعته

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 26 ديسمبر 2025 07:29 مساءً - حقق منتخب الفراعنة فوزا صعبا على جنوب أفريقيا، بهدف نظيف سجله محمد صلاح فى الدقيقة 45 من ركلة جزاء فى المباراة التى أقيمت على ملعب أدرار، فى الجولة الثانية بالدور الأول لبطولة أمم أفريقيا المقامة حاليا فى المغرب.

بهذه النتيجة رفع منتخب الفراعنة رصيده إلى 6 نقاط متصدرا المجموعة الثانية، ليضمن الصعود إلى ثمن نهائى بطولة أمم أفريقيا بالمغرب، بينما توقف رصيد جنوب أفريقيا عند 3 نقاط.

شهدت بداية المباراة نوعا من الحذر من جانب الفريقين، ومال منتخب مصر إلى التأمين الدفاعى مع الاندفاع للهجوم فى حالة امتلاك الكرة وحاول محمد صلاح ومرموش الوصول لمرمى جنوب أفريقيا لكن دون شراسة حقيقية.

وكاد محمد صلاح يسجل الهدف الأول فى الدقيقة 12 من تمريرة حريرية من محمد هانى داخل منطقة الجزاء لكن تمر سريعة من أمام محمد صلاح.

أشهر الحكم البوروندى البطاقة الصفراء فى وجه موكوينا لاعب منتخب جنوب أفريقيا بعد تدخل عنيف على قدم عمر مرموش، الذى كان فى طريقة لشن هجمة سريعة على مرمى الأولاد فى الدقيقة 20، وسدد مرموش تسديدة قوية من ركلة حرة مباشرة فى الدقيقة 22 لكنها تمر بجوار القائم.

وهدد فوستر لاعب جنوب أفريقيا مرمى محمد الشناوى فى الدقيقة 30 ، بعدما انتزع الكرة من ياسر إبراهيم وسدد الكرة لكن الشناوى يتصدى لها، وأشهر الحكم البطاقة الصفراء فى وجه محمد هانى للاعتراض فى الدقيقة 30.

وحصل محمد صلاح على ركلة جزاء احتسبها الحكم فى الدقيقة 43 بعد العودة لتقنية الفيديو، وأشهر الحكم البطاقة الصفراء فى وجه فوستر لاعب جنوب أفريقيا، وسجل محمد صلاح الهدف الاول للفراعنة من ركلة جزاء فى الدقيقة 45، وأشهر الحكم البطاقة الحمراء فى الدقيقة 48 فى وجه محمد هانى بعد حصوله على الانذار الثانى بعد تدخل عنيف ضد لاعب جنوب أفريقيا، ليكمل منتخب مصر اللقاء بـ10 لاعبين وينتهى الشوط الأول بتقدم مصر 1-0.

وفى الشوط الثانى، دفع حسام حسن المدير الفنى للمنتخب بإمام عاشورعلى حساب عمر مرموش، وشن منتخب جنوب أفريقيا أكثر من هجمة على مرمى الشناوى لكنه ينجح فى إنقاذ مرماه.

وكاد إمام عاشور يسجل الهدف الثانى لمنتخب مصر فى الدقيقة 70 من تمريرة من محمد صلاح ليسدد بقوة لكن حارس جنوب أفريقيا يتصدى لها، كما شن لاعبو جنوب أفريقيا أكثر من هجمة لكن مدافعو منتخب مصر والشناوى يتصدون لها ببراعة فى ظل النقص العددى.

وأنقذ محمد الشناوى مرماه من هدف مؤكد فى الدقيقة 78 من انفراد كامل من لاعب جنوب أفريقيا، ودفع حسام حسن فى الدقيقة 80 بالثنائى محمد شحاتة ومهند لاشين على حساب تريزيجيه وزيزو، كما خرج محمد صلاح فى الدقيقة 89 وشارك أسامة فيصل بدلا منه، لينتهى اللقاء بفوز مصر 1-0.

التشكيل الرسمى لمنتخب مصر

ويضم تشكيل منتخب مصر أمام جنوب أفريقيا كلا من: محمد الشناوي فى حراسة المرمى، محمد هاني ورامي ربيعة وياسر إبراهيم ومحمد حمدي فى الدفاع، حمدي فتحي ومروان عطية و أحمد سيد زيزو فى الوسط، محمود تريزيجيه ومحمد صلاح وعمر مرموش فى الهجوم.

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من: أحمد الشناوي - مصطفى شوبير - أحمد عيد - حسام عبد المجيد - خالد صبحي - أحمد فتوح - إمام عاشور - مهند لاشين - محمود صابر - محمد شحاته - إبراهيم عادل - مصطفى فتحي - أسامة فيصل - صلاح محسن - ومصطفى محمد.

مواجهات منتخب الفراعنة مع جنوب أفريقيا

تاريخياً سبق للمنتخبين أن التقيا 12 مرة منها 5 بشكل رسمي و7 بطابع ودي ومالت الكفة لمصلحة كبير الجنوب بـ 7 انتصارات و11 هدفاً مقابل 4 انتصارات و8 أهداف لعملاق الشمال ’ هذه المواجهات كان نصيب كأس الأمم الأفريقية منها 3 لقاءات ’ الأول خلال مرحلة المجموعات في نسخة 1996 وفازت مصر بهدف أحمد "الكاس" والثاني في نهائي النسخة التالية في بوركينافاسو 1998 وكرر منتخبنا تفوقه بثنائية أحمد حسن وطارق مصطفى ’ أما الثالث فجاء في ثمن نهائي نسخة 2019 وفاز منتخب جنوب أفريقيا بهدف ثمبينكوسي لورش.

منتخب مصر الأكثر تتويجًا يبحث عن النجمة الثامنة

ويسعى منتخب مصر لاستعادة لقب بطولة أمم أفريقيا الغائب منذ عام 2010 بعد الثلاثية التاريخية التي حققها الفراعنة تحت قيادة حسن شحاتة.

ويدخل منتخب الفراعنة البطولة بطموح واضح يتمثل في استعادة الهيبة القارية، وإضافة النجمة الثامنة إلى سجل إنجازاته، بعدما توقفت المسيرة عند 7 ألقاب، وخسر الفراعنة نهائي البطولة في مناسبتين مؤلمتين خلال نسختي 2017 و2021 أمام الكاميرون والسنغال، ليبقى الحلم مؤجلًا حتى إشعار آخر

ويملك منتخب مصر الرقم القياسي في عدد مرات التتويج بلقب كأس أمم إفريقيا برصيد 7 ألقاب، ويأتي منتخب الكاميرون في المركز الثاني برصيد 5 ألقاب، وغانا في المركز الثالث برصيد 4 ألقاب.

مجموعة منتخب مصر

يتواجد منتخب مصر في المجموعة الثانية ببطولة أمم أفريقيا 2025 إلى جانب منتخبات جنوب أفريقيا وأنجولا وزيمبابوي، وإفتتح الفراعنة مشوارهم في البطولة بمواجهة زيمبابوي الاثنين الماضى التي أنتهت بفوز صعب للفراعنة 2-1 قبل أن يلتقى الفراعنة مع جنوب أفريقيا اليوم ويختتم المنتخب الوطني دور المجموعات بمواجهة أنجولا يوم 29 ديسمبر.