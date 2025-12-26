الرياض - كتبت رنا صلاح - يعتبر القرنفل من أشهر التوابل التي تستخدم كعلاج منزلي لآلام الأسنان وأنواع مختلفة من الألم، بفضل احتوائه على مركبات طبيعية ذات خصائص مخدرة ومضادة للالتهابات، علاوة على أن القرنفل يعد وسيلة موثوقة وفعالة لخفض نسبة السكر في الدم والحد من الالتهابات في الجسم.

ماذا يحدث لسكر الدم عند شرب القرنفل يوميًا؟

ماذا يحدث لسكر الدم عند شرب ماء القرنفل؟

يعتبر القرنفل من أبرز التوابل التي تتمتع بخصائص طبية فعالة، إذ يساهم في الوقاية من نزلات البرد والسعال والغثيان واضطرابات الجهاز الهضمي وحتى الإنفلونزا، خصوصًا مع تغير الطقس، ومن أفضل طرق هي استخدام القرنفل شرب ماء القرنفل يوميًا.

كيف يعمل القرنفل على تنظيم سكر الدم؟

يعد القرنفل غني بالأوجينول، حيث إنه مركب نباتي يتميز بخصائصه المضادة للأكسدة والالتهابا

كما إن القرنفل يحتوي على مضادات الأكسدة التي تساعد على تحييد الجزيئات الضارة التي تعرف باسم الجذور الحرة، والتي قد تؤدي إلى الالتهاب الذي يسبب أمراضًا مميتة مثل السرطان، وكشفت دراسات كثيرة أن شرب القرنفل يوميًا صباحًا يخفض مستوى السكر في الدم مقارنةً بالعلاج الوهمي.

وبحسب الخبراء، يساعد القرنفل على تعزيز إنتاج الأنسولين، وبالتالي يساهم في السيطرة على مرض السكري، إذ أن له تأثيرات خافضة لسكر الدم، فهو يعزز إفراز الأنسولين ويساعد على تحسين وظيفة الخلايا المنتجة له.

ت، وبحسب الدراسات، يساهم الأوجينول في تنظيم أيض الجلوكوز من خلال خفض مستوياته، كما يساعد على تحسين الكوليسترول، ويحمي الكبد والكلى من الأضرار الناتجة عن ارتفاع سكر الدم.

كيفية صنع ماء القرنفل؟

المكونات

ملعقة صغيرة من القرنفل، حوالي أربعة إلى خمسة في العدد

كوب من الماء

بضع قطرات من الليمون، اختياري

الطريقة