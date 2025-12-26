أخبار اليمن : الصقيع يتراجع.. والشوافي: هذا ما ينتظركم

دوت الخليج -

الصقيع يتراجع.. والشوافي: هذا ما ينتظركم

كشف الفلكي اليمني عدنان الشوافي عن تراجع موجة الصقيع مع استمرار الأجواء الباردة خلال الساعات المقبلة. الصقيع يتراجع.. والشوافي: هذا ما ينتظركمكشف الفلكي اليمني عدنان الشوافي عن تراجع موجة الصقيع مع استمرار الأجواء الباردة خلال الساعات المقبلة. وتوقع الفلكي الشوافي ارتفاع درجة الحرارة الصغرى الليلة في المرتفعات والأحواض الجبلية والهضاب الداخلية عن الليلة الماضية. وأشار الشوافي إلى نشاط الرياح الغربية الرطبة مع تشكل بعض السحب المنخفضة/ الضبيبة وتوسعها بشكل ملحوظ على المرتفعات الجبلية. وأكد الفلكي اليمني تلاشي وتراجع موجة الصقيع من معظم المناطق مع استمرار الأجواء الباردة. وأهاب الشوافي بالمزارعين اتخاذ الاحتياطات اللازمة، حيث وأن توقعات الصقيع محدودة النطاق في المناطق التي قد لا تتأثر بالرياح الغربية مثل يعض المناطق من غرب مارب والجوف وشرق صنعاء إذا كانت السماء صافية والرياح ساكنة.

