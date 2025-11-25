البرتغال تبلغ نهائي مونديال الناشئين
تأهل منتخب البرتغال إلى نهائي كأس العالم للناشئين تحت 17 عاماً لكرة القدم في قطر، بتغلبه على نظيره البرازيلي بركلات الترجيح 6-5، الاثنين في الدور نصف النهائي.
وانتهى الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل دون أهداف، بعد أن أخفق الفريقان في هز الشباك على مدار الشوطين، ليحتكما في النهاية إلى ركلات الترجيح التي ابتسمت لصالح البرتغاليين.
وبهذا الفوز، ضربت البرتغال موعداً الخميس المقبل في النهائي مع النمسا، التي تأهلت للدور نفسه بتغلبها على إيطاليا بهدفين نظيفين سجلهما يوهانس موزر في الدقيقتين 57 و2+90.
