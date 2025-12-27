المغرب يخسر نقطتين أمام مالي
خسر منتخب المغرب أول نقطتين في مشواره بكأس الأمم الأفريقية، بتعادله مع مالي 1-1، مساء الجمعة، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات.
سجل إبراهيم دياز هدف تقدم المغرب في الدقيقة 45+5 من ركلة جزاء، وبنفس الطريقة، تعادل لاسين سينايوكو لصالح مالي في الدقيقة 64.
ورفع منتخب المغرب، الذي افتتح البطولة بالفوز 2-صفر على جزر القمر، رصيده في صدارة المجموعة إلى أربع نقاط ويليه مالي وزامبيا برصيد نقطتين لكل منهما بينما تتذيل جزر القمر المجموعة بنقطة واحدة.
وسيُحسم التأهل عبر الجولة الثالثة حينما يلتقي المغرب مع زامبيا ومالي مع جزر القمر.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر المغرب يخسر نقطتين أمام مالي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع المؤتمر نت وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.