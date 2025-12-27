المغرب يخسر نقطتين أمام مالي

المغرب يخسر نقطتين أمام ماليخسر منتخب المغرب أول نقطتين في مشواره بكأس الأمم الأفريقية، بتعادله مع مالي 1-1، مساء الجمعة، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات.

سجل إبراهيم دياز هدف تقدم المغرب في الدقيقة 45+5 من ركلة جزاء، وبنفس الطريقة، تعادل لاسين سينايوكو لصالح مالي في الدقيقة 64.

ورفع منتخب المغرب، الذي ⁠افتتح البطولة بالفوز ‌2-صفر على ⁠جزر القمر، رصيده ‍في صدارة المجموعة إلى أربع نقاط ويليه مالي ⁠وزامبيا برصيد نقطتين لكل منهما بينما تتذيل جزر القمر المجموعة ‌بنقطة واحدة.

وسيُحسم التأهل عبر الجولة الثالثة حينما يلتقي المغرب مع زامبيا ومالي مع جزر القمر.