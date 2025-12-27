الرياض - كتبت رنا صلاح - تعد الرموش من أبرز علامات جمال عيون المرأة خصوصا كلما زاد طولها وكثافتها، ولكن يواجهون بعض السيدات والفتيات من مشكلة ضعف الرموش وتساقطها إلى جانب نقص كثافتها بشكل ملحوظ وذلك مع الاستخدام اليومى للماسكارا، لذك سنعرض لكم في هذا المقال وصفات طبيعية وغذائية تساعد على تكثيف الرموش وإطالتها.

تكثيف الحواجب والرموش بوصفات طبيعية فهو السر الطبيعي لجمال العيون

وصفات طبيعية لتطويل الرموش

تساعد الوصفات الطبيعية على تطويل الرموش وتقويتها بطريقة آمنة عند الالتزام بها بانتظام، ومن أشهر هذه الوصفات استخدام زيت الخروع الذي يعرف بقدرته على تحفيز نمو الشعر، حيث يُوضع القليل منه على فرشاة ماسكارا نظيفة ويمرر بلطف على الرموش قبل النوم، كما يُعد زيت الزيتون من الخيارات الفعالة لأنه غني بالفيتامينات التي تغذي بصيلات الرموش وتمنحها لمعانًا وكثافة ملحوظة مع الاستمرار، ويمكن أيضًا الاستفادة من جل الألوفيرا الطبيعي بوضع طبقة خفيفة منه على الرموش للمساعدة في ترطيبها ومنع تكسرها وفيما يلي التفاصيل.

الشاي الأخضر

كل ما عليك فعله هو غمس كرة قطنية في الشاي الأخضر وضعيها على الرموش، سيحفز الشاي النمو ويساهم في تنظيف المسام، ما يتيح بحدوث نمو أكبر للرموش، خصوصا أن الشاي الأخضر يحتوى على مادة الفلافونويد.

الفرشاة

فقط قومي بتحفيز النمو وتعزيز صحة الرموش من خلال القيام بتمشيطها مرتين في اليوم بمشط الرموش، حيث يساهم التمشيط بالفرشاة في توزيع الزيوت الطبيعية على طول رموشك ليساعدك في الحفاظ عليها قوية.

زيت الزيتون والليمون

يعمل زيت الزيتون على حماية الرموش ويساعد على إطالتها، ويمكن أيضًا تعزيز الخصائص الصحية لزيت الزيتون من خلال إضافة زيت الليمون، حيث أنه عامل مطهر ومضاد للميكروبات طبيعي، وفي حالة إذا لم يكن لديك زيت ليمون، فتستطيع نقع قشور الليمون في زيت الزيتون لبضعة أيام بدلاً من ذلك، قمي بوضع مزيج زيت الليمون وزيت الزيتون على رموشك في وقت النوم وازيليه في الصباح.

النظام الغذائي السليم

يمكن تعزيز نمو الرموش من خلال تناول نظام غذائي صحي غني بالبروتينات والفيتامينات، بما في ذلك الأسماك والبيض والفاصوليا واللبن الزبادي فهي يمكن أن تساهم في منحك رموش صحية إلى جانب بروتين الصويا مفيد أيضًا لنمو الرموش.

سيرم زيت جوز الهند

بالإضافة إلى أنه يمكن عمل سيرم للرموش من زيت جوز الهند الغني بالأحماض الدهنية المفيدة التي قد تساهم في تقوية رموشك، وقليلاً من زيت اللافندر الذي يقدم تغذية إضافية، من ثم ضعيهم زجاجة صغيرة حتى تستخدم مرتين في اليوم صباحًا ومساء.