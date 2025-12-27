مفعولها أقوى من السحر.. عشبة بتقلل الوزن والكوليسترول وتزيد الذاكرة والشعر

الرياض - كتبت رنا صلاح - تشتهر أوراق المريمية بفوائدها الصحية الكثيرة المهمة للجسم بشكل عام علاوة على أنها تساهم في علاج بعض الأمراض النسائية، وفي السطور التالية سوف نعرض لكم بعض الفوائد الصحية لاستخدام أوراق المريمية، وفيما يلي المزيد من التفاصيل.

فوائد أوراق المريمية

تُعد أوراق المريمية من الأعشاب الطبية الغنية بالفوائد الصحية، إذ تُستخدم منذ القدم في الطب الشعبي لدعم صحة الجهاز الهضمي والمساعدة على تقليل الانتفاخ وتحسين عملية الهضم، كما تساهم في تهدئة التهابات الحلق وتخفيف السعال عند تناولها كمشروب دافئ، وتحتوي المريمية على مضادات أكسدة قوية تساعد في تقوية المناعة وحماية الجسم من الجذور الحرة، إضافة إلى دورها في تحسين الذاكرة والتركيز ودعم صحة الدماغ، كما تُعرف بقدرتها على تنظيم مستوى السكر في الدم والمساعدة في تخفيف التعرق الزائد، وعند استخدامها باعتدال يمكن أن تكون المريمية إضافة طبيعية مفيدة لنمط حياة صحي ومتوازن.

تعزيز الذاكرة والإدراك

تعمل أوراق المريمية على تعزيز الوظائف الإدراكية والذاكرة ويعود ذلك إلى تأثير المريمية على الأستيل كولين، حيث أنه ناقل عصبي في الدماغ يلعب دورًا كبيرًا في الذاكرة والوظائف الإدراكية.

مكافحة شيخوخة الجلد

كما تحتوي المريمية على مركبات تساهم في مكافحة شيخوخة الجلد وأثبتت الدراسات التي أجريت على أنابيب الاختبار إلى أن خصائص المريمية المضادة للأكسدة، وخاصة هذه التي تستمد من مركبات البوليفينول كحمض الروزمارينيك وحمض الإلاجيك، قد تساهم في تقليل علامات الشيخوخة كالتجاعيد ويمكن أن هذه المركبات تساعد على استرخاء الجلد وحمايته، وبالتالي فإنه يقلل من الآثار المرئية للشيخوخة.

تعزيز نمو الشعر

بالرغم من أن هناك أبحاث مباشرة محدودة عن قدرة المريمية على تعزيز نمو الشعر، ولكن خصائصها المضادة للأكسدة والالتهابات يمكنها أن تدعم صحة الشعر بشكل غير مباشر وقد يساعد على وجود الفيتامينات والمعادن كفيتامين ك والمغنيسيوم والزنك في المريمية في تحسين الصحة العامة، وكذلك تعزيز نمو الشعر وبالرغم من ذلك، توجد حاجة إلى دراسات أكثر تحديدًا لتأكيد هذه الفائدة.

خفض مستويات الكوليسترول

كما أن تناول شاي المريمية يرتبك بتحسين مستويات الكوليسترول وقد كشفت الدراسات أن تناول شاي المريمية مرتين يوميًا قد يخفض مستويات الكوليسترول السيئ LDL والكوليسترول الكلي في الدم مع رفع مستويات الكوليسترول الجيد HDL ويعود هذا التأثير إلى مضادات الأكسدة والمركبات الكثيرة الفينول التي توجد في المريمية، مثل حمض الكلوروجينيك وحمض الروزمارينيك.

المساعدة في علاج مرض السكري

بالإضافة إلى ذلك، لقد تم استخدام أوراق المريمية تقليديا لعلاج مرض السكري، وتدعم بعض الدراسات هذا الاستخدام وقد ثبت أن مستخلص المريمية يقلل مستويات الجلوكوز في الدم ويحسن حساسية الأنسولين في كل من الدراسات التي تم إجراؤها على الحيوانات والبشر وهو يعمل من خلال تنشيط المستقبلات التي تساهم لي إزالة الأحماض الدهنية الزائدة من مجرى الدم، وكذلك تحسين وظيفة الأنسولين.

التحكم في أعراض انقطاع الطمث

كما استخدمت المريمية لتقليل الأعراض المرتبطة بانقطاع الطمث، وخصوصا الهبات الساخنة والتعرق المفرط وقد أظهرت الدراسات أن مكملات المريمية قد تقلل بشكل كبير من تكرار الهبات الساخنة لخصائصها الشبيهة بالإستروجين، والتي ترتبط بمستقبلات معينة في الدماغ وتخفف من تلك الأعراض.

المساعدة في إنقاص الوزن

ليس هناك دليل مباشر ملموس على أن المريمية تساهم بشكل خاص في خسارة الوزن وعلى الرغم من ذلك، فإن قدرتها على تقليل مستويات السكر في الدم والكوليسترول، بالإضافة إلى فوائدها الصحية العامة، قد تساعد على تحسين عملية التمثيل الغذائي بشكل عام.

تحسين صحة الفم

تشتهر المريمية بخصائص مضادة للميكروبات قد تساهم في تحسين صحة الفم كما أنها تقتل البكتيريا التي تسبب تسوس الأسنان مثل Streptococcus mutans وفطريات المبيضات البيضاء كما أظهرت غسولات الفم التي تحتوي على المريمية فعاليتها في تقليل طبقة البلاك على الأسنان وعلاج مشاكل صحة الفم الأخرى.

تقليل مخاطر الإصابة بالسرطان

كما أظهرت الدراسات التي أجريت على الحيوانات وأنابيب الاختبار أن المركبات التي في المريمية يمكن أن يكون لها تأثيرات مضادة للسرطان وأشارت تلك الدراسات إلى أن مستخلصات المريمية قد تمنع نمو الخلايا السرطانية وتحفز موت الخلايا وفي حين أن الأدلة واعدة، فإن الدراسات البشرية مهمة لتأكيد ما إذا كانت المريمية فعالة في تقليل خطر الإصابة بالسرطان لدى البشر.