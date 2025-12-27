منتخب الفراعنة يحلق بصدارة المجموعة الثانية بأمم أفريقيا قبل الجولة الثالثة

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 27 ديسمبر 2025 11:23 صباحاً - أسدل الستار مساء أمس، الجمعة، على مباريات الجولة الثانية للمجموعة الثانية (مجموعة منتخب مصر) ببطولة كأس الأمم الأفريقية 2025 المقامة حالياً في المغرب. ويشارك منتخب مصر في المجموعة الثانية ببطولة كأس أمم أفريقيا 2025 بالمغرب، برفقة كل من: "جنوب أفريقيا، زيمبابوي وأنجولا".

جدول ترتيب مجموعة مصر في كأس أمم أفريقيا

1- مصر، مباراتين، 6 نقاط

2- جنوب أفريقيا، مباراتين، 3 نقاط

3- زيمبابوي، مباراتين، نقطة وحيدة

4- أنجولا، مباراتين، نقطة وحيدة

ترتيبات منتخب مصر – منتخب جنوب إفريقيا لكرة القدم

وحقق منتخب مصر فوزا صعبا على منتخب جنوب أفريقيا بنتيجة 1-0، في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثانية ببطولة كأس الأمم الأفريقية المقامة في المغرب، رغم لعبه بعشرة لاعبين طوال الشوط الثاني.

وتأهل منتخب مصر إلى دور الـ16، ليكون أول المتأهلين إلى هذا الدور في بطولة القارة السمراء، المقامة في المغرب.

وسجل محمد صلاح هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة 45 من ركلة جزاء، بعد تعرضه لالتحام داخل منطقة الجزاء.

ورفع صلاح رصيده إلى هدفين في البطولة الحالية، ليصل إلى تسعة أهداف في تاريخ مشاركاته بكأس الأمم الأفريقية، منفرداً بالمركز الثالث في قائمة هدافي منتخب مصر تاريخياً.

وشهدت المباراة طرد محمد هاني في الوقت بدل الضائع من الشوط الأول، بعد تدخل عنيف على لاعب جنوب أفريقيا تيبوهو موكوينا.