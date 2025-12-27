إلغاء قرار منع ركوب الفتيات بجانب السائق داخل سيارات الأجرة بالبحيرة.. تفاصيل

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 27 ديسمبر 2025 10:25 صباحاً - أعلن المركز الإعلامى لمحافظة البحيرة عن إلغاء قرار إدارة مواقف السيارات التابعة للمحافظة بمنع ركوب أي فتاة أو سيدة بجانب السائق داخل سيارات الأجرة والسرفيس، بالإضافة إلى أتوبيسات النقل الداخلي والسياحة.

وأوضح المركز الإعلامى فى بيان صحفى أنه إيماءً إلى ما تم نشره على صفحة مشروع مجمع مواقف البحيرة بشأن تحديد وتخصيص المقعد المجاور لسائقي الأجرة والسرفيس والنقل الداخلي، تؤكد محافظة البحيرة أننا نكن كل التقدير والاحترام لجميع المواطنين على حد سواء، وخاصة المرأة البحراوية التي نسعى للحفاظ على كافة حقوقها وتعزيز تلك الحقوق، وتعظيم دورها في المجتمع.

السعى نحو بيئة أمنة لركوب سيارات الأجرة

وأضاف البيان الإعلامى ان الهدف الأساسي الذي نسعى اليه هو تحقيق بيئة آمنة ومناسبة للجميع مع التركيز والتأكيد على حقوق كل أفراد المجتمع، وتحقيق الصالح العام.

ورود شكاوى حول قرار منع الفتيات

وأوضح المركز الاعلامى لمحافظة البحيرة ان ما تم تداوله على صفحة مشروع مجمع مواقف السيارات عقب ورود عدد من الشكاوى، لا تعكس السمة الأساسية للغالبية العظمي من سائقي البحيرة من الشهامة والكفاءة.

إدارة مواقف السيارات تمنع الفتيات

وكانت إدارة مواقف السيارات العامة التابعة لمحافظة البحيرة قد أعلنت عن تطبيق قرار مثير للجدل بمنع ركوب أي فتاة أو سيدة بجانب السائق داخل سيارات الأجرة والسرفيس، بالإضافة إلى أتوبيسات النقل الداخلي والسياحة.

وأكدت إدارة المواقف العامة فى بيان إعلامى على حسابها على مواقع التواصل الاجتماعي أن القرار سبطبق بشكل صارم على جميع الخطوط دون استثناء.

منع الفتيات حفاظا على الآداب العامة

وأوضحت إدارة المواقف أن الهدف من هذا القرار الحفاظ على الآداب العامة وسلامة الركاب، وتحقيق الانضباط داخل المركبات العامة.

وأشارت إدارة المواقف العامة أن القرار يأتي أيضًا في إطار توفير بيئة آمنة ومحترمة تليق بجميع المواطنين، وضمان التزام السائقين بالقواعد المنظمة للعمل داخل المواقف وخطوط السير المختلفة.

تحذير السائقين من مخالفة القرار

وحذرت إدارة المواقف العامة السائقين من مخالفة القرار، مؤكدة أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية الفورية حيال أي مخالفة، والتي قد تشمل توقيع غرامات مالية أو إيقاف السيارة عن العمل، وفقًا للوائح المعمول بها.

وناشدت إدارة المواقف العامة بدمنهور المواطنين التعاون والإبلاغ عن أي مخالفات من خلال إدارة المجمع أو المشرفين المتواجدين، حرصًا على الصالح العام والانضباط داخل منظومة النقل.