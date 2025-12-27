غرفة عمليات تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين تتابع تصويت المصريين في جولة الإعادة لانتخابات مجلس النواب بالدوائر الـ19 الملغاة

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 27 ديسمبر 2025 11:23 صباحاً - تواصل غرفة العمليات المركزية بتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، انعقادها اليوم السبت، لمتابعة تصويت المصريين بالداخل في انتخابات مجلس النواب بجولة الإعادة للدوائر الـ19 الملغاة ضمن المرحلة الأولى، على المقاعد الفردية فقط، والتي تجرى يومي السبت والأحد 27 و28 ديسمبر الجاري، في 19 دائرة داخل 7 محافظات، حيث تتابع الغرفة انتظام سير العملية الانتخابية وفتح وغلق اللجان الانتخابية وإقبال الناخبين.

وتتابع غرفة العمليات بتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، سير العملية الانتخابية، سواء قبل فتح باب التصويت والاستعدادات، وفتح اللجان الانتخابية، وتتابع انتظام عملية التصويت على مدار اليوم منذ فتح اللجان في التاسعة صباحاً حتى غلقها في التاسعة مساءً، وعملية فرز الأصوات، ورصد كل ما يتعلق بانتظام العملية الانتخابية وإقبال الناخبين.

وتنعقد غرفة العمليات المركزية بتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بشكل دائم لمتابعة انتخابات مجلس النواب 2025، حتى انتهاء العملية الانتخابية.