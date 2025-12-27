تفاصيل الحالة الصحية لـ محيى إسماعيل بين الحقيقة والشائعات

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 27 ديسمبر 2025 12:31 مساءً - حالة من القلق انتابت محبي الفنان محيي إسماعيل بعد دخوله المستشفى على مدار الأيام الماضية، وذلك عقب الأزمة الصحية الذى تعرض لها مؤخراً والذى نسرد تفاصيلها في السطور التالية.

البداية كانت يوم الأربعاء الماضى حينما أوضح المخرج أشرف فايق أن عمه الفنان الكبير محيى إسماعيل شعر ببعض التعب وذهب معه للمستشفى لإجراء بعض الفحوصات مؤكداً وقتها أنه سيعود للمنزل في أقرب وقت بمجرد الاطمئنان عليه.

كما نفي آنذاك دخوله في غيبوبة بعدما انتشرت تلك الأخبار على السوشيال ميديا مع أخبار أخري مغلوطة بشأن وقوعه وحيداً في المنزل لأيام، ثم تبعتها أقاويل بشأن أن زيارته ممنوعة.

حرص الفنان محمود حميدة على زيارة الفنان محيي إسماعيل على الدوام قبل مروره هو الآخر بوعكة صحية ألمت به.

أمس طمأن المخرج أشرف فايق الجمهور على الحالة الصحية للفنان الكبير محيي إسماعيل، من خلال تصريح مؤكدا أن الحالة الصحية لعمه الفنان محيي إسماعيل بخير وتحسن بنسبة 85 بالمائة وبدأ العلاج الطبيعي لرجله الملتوية تمهيدا لعودته للمنزل.