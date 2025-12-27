الرياض - كتبت رنا صلاح - تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانها على بلدة قباطية جنوب جنين، لليوم الثاني، في ظل حملة استجواب ميداني لعشرات الفلسطينيين، وتهجير قسري، وعمليات مداهمة مكثفة للمنازل، وتحويل بعضها لثكنات عسكرية، وسط عمليات تجريف للبنية التحتية.

الاحتلال يواصل عدوانه على قباطية لليوم الثاني على التوالي

وأفادت مصادر فلسطينية بأن قوات الاحتلال استجوبت عددا من الفلسطينيين أثناء مداهمة منازلهم في البلدة، وأجبرت أغلبهم على النزوح قسرا.



وحولت قوات الاحتلال المنازل إلى ثكنات عسكرية.



كما جرفت آليات الاحتلال عددا من الشوارع، عقب إغلاق معظم مداخل البلدة الفرعية بالسواتر الترابية.