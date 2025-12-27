الرياض - كتبت رنا صلاح - على خلفية الغارات التي شنتها روسيا على العاصمة الأوكرانية كييف، وأسفرت عن مقتل شخص واحد على الأقل، قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلنسكي السبت إن هذا الهجوم يُظهر أن روسيا "لا تريد إنهاء الحرب".

زيلنسكي: روسيا لا تريد إنهاء الحرب

وقال زيلنسكي قبيل مغادرته إلى الولايات المتحدة لإجراء محادثات مع نظيره الأميركي دونالد ترامب بشأن خطة لوقف الحرب، "لا يريد الروس إنهاء الحرب، ويسعون إلى استغلال كل فرصة للإمعان في معاناة أوكرانيا وزيادة ضغوطهم على الآخرين حول العالم".



ويجتمع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلنسكي بنظيره الأميركي دونالد ترامب الأحد في فلوريدا لمناقشة خطة إنهاء الحرب في إطار مفاوضات لم تُسفر بعد عن أي نتائج ملموسة، فيما اتهم رئيس أوكرانيا موسكو بعدم الرغبة بوقف النزاع على خلفية استمرار قصفها كييف.



هذا وسمع سلسلة من الانفجارات القوية في كييف ليل الجمعة السبت، في حين حذّر الجيش الأوكراني السكان من طائرات مسيّرة وصواريخ تُهدد مناطق أوكرانية عدة.



وتسببت الهجمات الليلية في العاصمة كييف باندلاع حريق في مبنى سكني، كما أدت إلى مقتل شخص وإصابة 19 آخرين نُقل 11 منهم إلى المستشفى، بحسب رئيس البلدية فيتالي كليتشكو.