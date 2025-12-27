التموين: تطوير المنافذ وتحويلها لفروع كارى أون لطرح السلع الغذائية بأسعار مخفضة

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 27 ديسمبر 2025 02:23 مساءً - كشف تقرير لوزارة التموين والتجارة الداخلية أنه تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية لتطوير قطاع التجارة الداخلية ومنافذ التجزئة ، تم وضع استراتيجية بواسطة الوزارة تستهدف إطلاق إسم "كارى اون - Carry On "كعلامة تجارية موحدة لجميع المنافذ ، بما في ذلك المجمعات الاستهلاكية ومنافذ مشروع جمعيتي والبدالين التموينيين لطرح السلع الغذائية .

فروع السلسلة التجارية كارى اون



كما تم افتتاح عدد 4 فروع تحت مسمي " كارى اون - Carry On " بمناطق "كلية البنات - السيدة زينب - الأميرية - مدينة الإنتاج الإعلامي " ، كما تم خلال عام 2025 تطوير ورفع كفاءة 44 مجمع استهلاكي ، ليصبح إجمالي عدد المجمعات المطورة 369 مجمع ، ويأتي هذا المشروع ضمن المشروعات القومية للدولة التي تستهدف توفير السلع والمنتجات الغذائية وطرحها للمواطنين بأسعار تنافسية .