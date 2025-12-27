أخبار مصرية

التموين: تطوير المنافذ وتحويلها لفروع كارى أون لطرح السلع الغذائية بأسعار مخفضة

0 نشر
0 تبليغ

التموين: تطوير المنافذ وتحويلها لفروع كارى أون لطرح السلع الغذائية بأسعار مخفضة

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 27 ديسمبر 2025 02:23 مساءً - كشف تقرير لوزارة التموين   والتجارة الداخلية أنه تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية لتطوير قطاع التجارة الداخلية ومنافذ التجزئة ، تم وضع استراتيجية بواسطة الوزارة تستهدف إطلاق إسم "كارى اون - Carry On "كعلامة تجارية موحدة لجميع المنافذ  ، بما في ذلك المجمعات الاستهلاكية ومنافذ مشروع جمعيتي والبدالين التموينيين لطرح السلع الغذائية .

 

فروع السلسلة التجارية كارى اون
 

كما تم افتتاح عدد 4  فروع تحت مسمي " كارى اون  - Carry On " بمناطق "كلية البنات  - السيدة زينب  -  الأميرية - مدينة الإنتاج الإعلامي "  ، كما تم خلال عام 2025 تطوير ورفع كفاءة 44  مجمع استهلاكي ، ليصبح إجمالي عدد المجمعات المطورة 369 مجمع ، ويأتي هذا المشروع ضمن المشروعات القومية للدولة التي تستهدف توفير السلع والمنتجات الغذائية وطرحها للمواطنين بأسعار تنافسية .

 

 

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا