إحالة 12 متهما أجنبيا للمفتى بتهمة جلب وتهريب المخدرات

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 27 ديسمبر 2025 02:23 مساءً - قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة داخل مجمع محاكم القاهرة الجديدة، بإحالة أوراق 12 متهمًا أجنبيًا إلى مفتي الديار المصرية لأخذ الرأي الشرعي في معاقبتهم بالإعدام، وذلك على خلفية اتهامهم في قضية جلب و تهريب مواد مخدرة إلى داخل البلاد، مع تحديد جلسة 18 يناير المقبل للنطق بالحكم النهائي.

تفاصيل الواقعة

وتعود تفاصيل القضية إلى قرار النيابة العامة بإحالة المتهمين إلى محكمة الجنايات، حيث تبين أن من بينهم 9 متهمين محبوسين على ذمة القضية، و3 آخرين هاربين، بعدما أسندت إليهم اتهامات بجلب وتهريب المخدرات وإدخالها إلى الأراضي المصرية بطرق غير مشروعة، وثبت أن جميع المتهمين يحملون جنسيات أجنبية.