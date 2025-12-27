 دير لاين تشارك بمكالمة هاتفية مع زيلنسكي وترامب وزعماء أوروبيين

الرياض - كتبت رنا صلاح - ستنضم رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين إلى مكالمة هاتفية السبت مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلنسكي والرئيس الأميركي دونالد ترامب وزعماء أوروبيين آخرينن بهدف حسم الكثير قبل حلول العام الجديد، وذلك في ظل تكثيف مساعي إنهاء الحرب الروسية الشاملة في أوكرانيا.

ويبحث الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلنسكي مع نظيره الأميركي دونالد ترامب في فلوريدا الأحد القضايا المتعلقة بالأراضي وهي العقبة الأبرز في المحادثات الرامية لإنهاء الحرب، مع اقتراب وضع اللمسات النهائية على إطار السلام المكون من 20 نقطة واتفاق الضمانات الأمنية.



وذكر زيلنسكي للصحفيين عبر تطبيق واتساب "أما بالنسبة للقضايا الحساسة، فسنناقش كلا من دونباس ومحطة زابوريجيا للطاقة النووية. وبالطبع هناك قضايا أخرى مطروحة على الطاولة أيضا".



ونقل موقع أكسيوس في وقت لاحق عن زيلنسكي قوله إنه يأمل في أن يتفق مع ترامب على إطار عمل للسلام خلال الاجتماع وإنه سيسعى لإجراء استفتاء على إطار العمل ذلك في أوكرانيا إذا وافقت روسيا على وقف إطلاق النار.



وتطالب روسيا أوكرانيا بالانسحاب من أجزاء في منطقة دونيتسك الشرقية التي لم يتسن لقوات موسكو السيطرة عليها خلال الحرب الدائرة منذ ما يقرب من أربعة أعوام، وذلك في إطار سعيها للسيطرة على كامل منطقة دونباس، التي تضم منطقتي دونيتسك ولوجانسك. وفي المقابل، تطالب كييف بتجميد القتال على خطوط المواجهة الحالية.



وسعيا منها إلى وضع حل يرضي الطرفين، اقترحت الولايات المتحدة إنشاء منطقة اقتصادية حرة في حال انسحاب أوكرانيا من المنطقة. إلا أنه لم يتضح بعد كيفية تطبيق هذه المنطقة عمليا.



وما تزال القضايا المتعلقة بالأراضي تحول من دون إحراز تقدم في المفاوضات. وأكد زيلنسكي أن أي حلول وسط بشأن التنازل عن الأراضي يجب أن يقررها الشعب الأوكراني في استفتاء محتمل.