العالم اليوم - قرقاش: لا بد من تغليب الحوار وعدم قطع حبال التواصل

انتم الان تتابعون خبر قرقاش: لا بد من تغليب الحوار وعدم قطع حبال التواصل من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في السبت 27 ديسمبر 2025 01:21 مساءً - شدد أنور قرقاش، المستشار الدبلوماسي لرئيس دولة الإمارات، السبت، على ضرورة تغليب الحوار وابتكار المخارج السياسية وعدم قطع حبال التواصل والمودة.

وذكر قرقاش، على حسابه الرسمي في منصة "إكس": "في هذه المرحلة الحرجة، التي مررنا بمثلها من قبل وسنواجهها مستقبلا، لا بد من تغليب الحوار وابتكار المخارج السياسية، وحفظ الصداقات والتحالفات وتعزيزها، وعدم قطع حبال التواصل والمودة". وأضاف: "قدرتنا المشتركة على إيجاد حلول هادئة ومتزنة هي الأساس لرؤية إقليمية قوامها الاستقرار والازدهار".

نرجو ان نكون قد وفقنا في نقل التفاصيل الكاملة الخاصة بخبر قرقاش: لا بد من تغليب الحوار وعدم قطع حبال التواصل .. في رعاية الله وحفظة