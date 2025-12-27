ميليشيات الدعم السريع تقتل 200 شخص فى السودان بينهم نساء وأطفال

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 27 ديسمبر 2025 02:23 مساءً - كشفت مصادر شبكة أطباء السودان وفق شهادات ناجين وصلوا إلى معسكرات النزوح بمنطقة الطينة التشادية عن مقتل أكثر من 200 شخص من بينهم أطفال ونساء ورجال، جرى استهدافهم وقتلهم على أساس عرقي، بمناطق أمبرو سربا وأبو قمرة عقب الهجوم عليها من قبل الدعم السريع، في انتهاك فاضح لكل القوانين الإنسانية والدولية.

وشنّت مليشيات الدعم السريع، خلال الأيام الماضية، هجمات على مواقع في سربا بغرب دارفور، وعلى أمبرو وأبو قمرة وكونوي في شمال دارفور، وهي مناطق تأوي آلاف النازحين.

وذكرت الشبكة أن هذه الجرائم تسببت في موجات نزوح واسعة نحو دولة تشاد هربًا من الهجمات المسلحة، حيث يعيش النازحون واللاجئون أوضاعًا إنسانية بالغة التعقيد، تتسم بنقص حاد في الغذاء والمياه الصالحة للشرب، وتدهور الخدمات الصحية، وغياب المأوى الآمن، ما يهدد حياة الآلاف، خاصة الأطفال والنساء وكبار السن.

وأضافت: “إن استمرار هذه الانتهاكات سيدفع بالآلاف من المدنيين نحو تشاد في أكبر عملية لجوء ستشهدها هذه المناطق”.

وتتفاقم المعاناة الإنسانية في السودان جراء حرب بين الجيش والدعم السريع اندلعت منذ أبريل 2023، ما تسبب بمقتل عشرات الآلاف ونزوح 13 مليون شخص وفق منظمات أممية.