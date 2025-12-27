حضور قوي لمتطوعي صناع الخير فى احتفالية اليوم العالمي للتطوع بجامعة القاهرة لعرض تجاربهم الناجحة

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 27 ديسمبر 2025 02:23 مساءً - عرض عدد من متطوعي مؤسسة «صناع الخير» للتنمية، عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، تجربتهم في العمل التطوعي في احتفالية اليوم العالمي للتطوع بجامعة القاهرة، والتي تضمنت مجموعة مختلفة من الأنشطة، بحضور السفيرة نبيلة مكرم، رئيس الأمانة الفنية للتحالف الوطني، والدكتور مصطفى زمزم، رئيس مجلس أمناء المؤسسة، وعدد من قيادات المجتمع المدني.

خلال الاحتفالية، وقع الدكتور مصطفى زمزم، على الميثاق الأخلاقي للعمل التطوعي، بعد أن شارك في إعداد بنوده مع مؤسسات المجتمع المدني.

وتحدث متطوعو «صناع الخير» عن جهودهم وأثر التطوع في حياتهم، وأيضاً الخبرة التي تكونت لديهم من خلال قيامهم بتنفيذ الكثير من المهام والمبادرات الخاصة بالمؤسسة لخدمة الفئات الأولى بالرعاية، وأيضاً تطوير مهارات الشباب في مختلف محافظات الجمهورية.

وشهدت الاحتفالية جلسة حوارية للمتطوعين بمشاركة مؤسسة «صناع الخير» للتنمية للحديث عن دور المتطوعين وتوجيههم إلى قطاع التمكين الاقتصادي والاجتماعي وتمكين المرأة والمهارات المضافة للمتطوعين، تحدثت خلالها إيمان ياسر، مسئولة ملف المتطوعين بمؤسسة صناع الخير.

وذكرت إيمان ياسر، الدور الحيوي الذي يقوم به المتطوعون والمتطوعات في مبادرات التمكين الاقتصادي، موضحة العائد على المتطوعة وهو المساهمة في تكوين شخصيتها ومهاراتها بما يؤهلها لسوق العمل بجانب مساهمتها في مساعدة المستفيدات لتمكينهم اقتصادياً ومساعدتهم في الحصول على تدريبات متنوعة.

وأوضحت أن المؤسسة تولي أهمية كبيرة لتدريب المتطوعين بشكل مستمر لتطوير مهاراتهم، بما يُمكنهم من تأدية مهامهم بشكل جيد، وكيف يُمكن تشجيع الشباب على الإنخراط في مبادرات تطوعية طويلة الأمد.

وأكدت أن التطوع يُسهم بشكل كبير في الترابط المجتمعي، ويساعد في بناء مجتمعات أكثر تماسكًا، ويعزز الثقة بين المواطنين.