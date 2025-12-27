العالم اليوم - الأمن السوري يعتقل ضباطا من نظام الأسد على الحدود مع لبنان

انتم الان تتابعون خبر الأمن السوري يعتقل ضباطا من نظام الأسد على الحدود مع لبنان من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في السبت 27 ديسمبر 2025 03:27 صباحاً - ألقت السلطات السورية القبض على 12 شخصا بينهم ضباط لديهم ارتباط بنظام الرئيس السابق بشار الأسد على الحدود السورية اللبنانية ليل الجمعة السبت.

وقالت إدارة الإعلام والاتصال في وزارة الدفاع في بيان على صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي "ألقت وحدات حرس الحدود القبض على 12 شخصا بينهم عناصر وضباط لديهم ارتباط بالنظام البائد على الحدود السورية اللبنانية".

وأضاف البيان: "سيجري تسليم الموقوفين إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة".

وكشف مصادر في محافظة حمص لوكالة الأنباء الألمانية أنه "تم إلقاء القبض على 12 شخصا بينهم ضباط برتب عليا في جيش النظام السابق وبينهم عقيد قرب مدينة تل كلخ على الحدود السورية اللبنانية خلال عبورهم الحدود بشكل غير شرعي".

وأضافت المصادر " كان يتم إلقاء القبض خلال الأشهر الماضية على عناصر من النظام السابق خلال هروبهم من سوريا إلى لبنان".

جدير بالذكر أن مصادر سورية تتحدث عن وجود عدد كبير من عناصر النظام السابق الذين هربوا إلى لبنان بعد سقوط حكم الأسد.