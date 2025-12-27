العالم اليوم - ترامب يحدد موقف أميركا من الاعتراف بـ"أرض الصومال"

انتم الان تتابعون خبر ترامب يحدد موقف أميركا من الاعتراف بـ"أرض الصومال" من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في السبت 27 ديسمبر 2025 05:15 صباحاً - أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب في مقابلة نشرت الجمعة رفضه الاعتراف باستقلال "أرض الصومال"، وذلك عقب اعتراف إسرائيل رسميا بالجمهورية المعلنة من طرف واحد والمنفصلة عن الصومال.

وأجاب ترامب "لا" عندما سئل في مقابلة مع صحيفة "نيويورك بوست" نشرت الجمعة إن كان سيحذو حذو رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ويعترف بها، متسائلا "هل يعرف أحد ما هي أرض الصومال، حقا؟".

لكن ترامب أضاف أن "كل شيء قيد الدراسة"، موضحا: "سندرس الأمر. أنا أدرس الكثير من الأمور، ودائما ما أتخذ قرارات صائبة، وتثبت صحتها".

وأصبحت إسرائيل أول دولة تعترف بإقليم "أرض الصومال" الانفصالي في الصومال.

ويأتي اتفاق الجمعة، الذي أعلن عنه نتنياهو، قبل محادثاته المقررة في 29 ديسمبر مع الرئيس ترامب في منتجع مارالاغو، بشأن وقف إطلاق النار الهش في قطاع غزة والجهود الأوسع لتحقيق الاستقرار في الشرق الأوسط، وفقا لما ذكرته وكالة بلومبرغ للأنباء.

وقال مكتب نتنياهو إن رئيس الوزراء ورئيس "أرض الصومال" عبد الرحمن محمد عبد الله وقعا اتفاق اعتراف متبادل.

وأفاد بيان مكتب نتنياهو، في معرض وصفه "أرض الصومال" بأنها "دولة مستقلة وذات سيادة"، بأن نتنياهو دعا عبد الله للقيام بزيارة رسمية لإسرائيل.

من جانبه، أعلن رئيس "أرض الصومال" أنه وبعد أكثر من ثلاثة عقود من الحكم الذاتي حصل الإقليم على أول اعتراف رسمي كدولة مستقلة.

وبدورها أعلنت حكومة الصومال في بيان لها عن رفضها لما وصفته بالهجوم المتعمد على سيادتها والخطوة التي قامت بها إسرائيل بالاعتراف بأرض الصومال كدولة مستقلة.