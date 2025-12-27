طريق منتخب الفراعنة فى كأس أمم أفريقيا بعد صدارة المجموعة

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 27 ديسمبر 2025 02:23 مساءً - حقق منتخب مصر فوزا مهما على جنوب أفريقيا بهدف نظيف، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات من البطولة المقامة في المغرب.

منتخب الفراعنة يواجه ثالث أحد المجموعات

وأصبح منتخب مصر يعرف طريقه جيدًا في البطولة القارية، بعدما تأكد مواجهته لصاحب المركز الثالث فى أحد المجموعات الثلاث: الأولى، أو الثالثة، أو الرابعة. ومن المقرر أن يخوض منتخب مصر مباراة دور الـ16 الإثنين الخامس من يناير المقبل.

مشوار مصر فى كأس أمم أفريقيا

وحال تأهل الفراعنة سيضربون موعدًا مع الفائز من مواجهة (متصدر المجموعة السادسة مع ثاني المجموعة الخامسة)، وبالتالي من الوارد أن يخوض منتخب مصر مواجهة عربية خالصة مع منتخب الجزائر، المرشح بقوة للتأهل عن المجموعة الخامسة، أو مواجهة أحد منتخبي كوت ديفوار حامل اللقب والكاميرون.

وتقام مواجهة ربع النهائي السبت 10 يناير 2026، حال عبوره عقبة دور الـ16. وحال استمرار مشوار الفراعنة حتى الدور نصف النهائي يظهر منتخب السنغال في طريق رفاق محمد صلاح، كأبرز المرشحين للتواجد في صدارة المجموعة الرابعة، بالتالي ارتفاع حظوظه في استكمال مشواره بالبطولة القارية.

منتخب الفراعنة يهزم جنوب أفريقيا

وحقق منتخب مصر فوزا صعبا على منتخب جنوب أفريقيا بنتيجة 1-0، في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثانية ببطولة كأس الأمم الأفريقية المقامة في المغرب، رغم لعبه بعشرة لاعبين طوال الشوط الثاني.

وتأهل منتخب مصر إلى دور الـ16، ليكون أول المتأهلين إلى هذا الدور في بطولة القارة السمراء، المقامة في المغرب.

وسجل محمد صلاح هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة 45 من ركلة جزاء، بعد تعرضه لالتحام داخل منطقة الجزاء.

ورفع صلاح رصيده إلى هدفين في البطولة الحالية، ليصل إلى تسعة أهداف في تاريخ مشاركاته بكأس الأمم الأفريقية، منفرداً بالمركز الثالث في قائمة هدافي منتخب مصر تاريخياً.

وشهدت المباراة طرد محمد هاني في الوقت بدل الضائع من الشوط الأول، بعد تدخل عنيف على لاعب جنوب أفريقيا تيبوهو موكوينا.