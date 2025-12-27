وزارة التموين: تخفيض زمن أداء الخدمة بالمكاتب لـ5 دقائق بعد التحول الرقمى

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 27 ديسمبر 2025 01:29 مساءً - كشف تقرير لوزارة التموين والتجارة الداخلية، أن الوزارة تسعى إلى العمل على ميكنة وتطوير خدماتها لتحقيق الكفاءة والشفافية وتيسير الإجراءات على المواطنين ، وذلك من خلال التوجه نحو التحول الرقمي الشامل ، وقد شملت مجالات التطوير خلال عام 2025 ، حيث تم تطوير مكاتب التموين و تحويلها لمراكز خدمة المواطنين .





تطوير مكاتب التموين

وأوضح التقرير أنه تم زيادة عدد مراكز الخدمة المطورة إلى 412 مركز خدمة ، ما أدى إلى زيادة كفاءة تقديم خدمة المواطنين بمعدل يقارب ثلاثة أضعاف ما كانت عليه قبل مشروع التطوير، وخفض معدل زمن أداء الخدمة ليصل إلى 5 : 10 دقائق ، وكذا انخفاض الفترة الزمنية اللازمة لاستخراج البطاقات لتصل إلى ما بين 7 : 15 يوم ، إضافة إلى تقديم الخدمات إلكترونيا عن بعد من خلال بوابة مصر الرقمية .