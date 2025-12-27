الرياض - كتبت رنا صلاح - بعد أسابيع من الاشتباكات الحدودية الدامية والمواجهات العسكرية نتيجة خلافاتهما الحدودية المستمرة منذ زمن بعيد، أصدرت تايلاند وكمبوديا، السبت، بيانا مشتركا، بشأن إعلان وقف فوري لإطلاق النار.

اتفاق على وقف إطلاق النار بين تايلاند وكمبوديا

وأفاد البيان الصادر عن اللجنة العامة المختصة بالحدود بين البلدين والذي نشره الجانب الكمبودي "يتفق الطرفان على وقف فوري لإطلاق النار فور توقيع هذا البيان المشترك، ويصبح ساريا اعتبارا من ظهر اليوم، ويشمل كل أنواع الأسلحة والهجمات على المدنيين والأهداف المدنية والبنية التحتية والأهداف العسكرية لكلا الجانبين وفي جميع الحالات وجميع المناطق".



وأضاف البيان أن الجانبين اتفقا على تجميد جميع تحركات القوات والسماح للمدنيين الذين يعيشون في المناطق الحدودية بالعودة إلى ديارهم في أسرع وقت ممكن.



كما اتفقا على التعاون في جهود إزالة الألغام ومكافحة الجرائم الإلكترونية.



وضغطت الولايات المتحدة والصين وماليزيا على البلدين المتجاورين لوقف القتال.

وهذا الشهر تجددت المواجهات العسكرية بين البلدين اما أدى إلى انهيار هدنة كانت قائمة ومقتل ما لا يقل عن 47 شخصا ونزوح مليون، وفق إحصاءات رسمية.