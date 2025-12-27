محمد صلاح والشناوي حديث صحف إنجلترا بعد ملحمة الفراعنة وجنوب أفريقيا

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 27 ديسمبر 2025 12:31 مساءً - أجمعت وسائل الإعلام الإنجليزية على أن الثنائي محمد صلاح ومحمد الشناوي كانا كلمة السر فى فوز منتخب مصر على جنوب أفريقيا بهدف دون مقابل، في المباراة التي جمعتهما بملعب أغادير، ضمن منافسات الجولة الثانية لدور المجموعات، وتأهله إلى دور الـ 16 من منافسات بطولة كأس أمم أفريقيا 2025 المقامة حاليًا فى المغرب.

صحف إنجلترا تتحدث عن فوز صلاح ومرموش بأمم أفريقيا

وأشادت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" بالأداء القتالي لمنتخب الفراعنة عقب فوزه على جنوب أفريقيا، مؤكدة أن ركلة الجزاء التي سجلها محمد صلاح كانت كافية لقيادة "الفراعنة" إلى الأدوار الإقصائية من البطولة، رغم إكمال المباراة بعشرة لاعبين بعد طرد محمد هاني.

وأبرزت الإذاعة الصلابة الدفاعية التي ظهر بها المنتخب المصري في الدقائق الأخيرة، إلى جانب التدخلات الحاسمة لحارس المرمى محمد الشناوي، الذي لعب دورًا مهمًا فى الحفاظ على نظافة الشباك حتى صافرة النهاية.

من جانبها، سلطت قناة "سكاي سبورتس" الضوء على استمرار التألق التهديفي لجم ليفربول محمد صلاح، مشيرة إلى أنه سجل للمباراة الثانية على التوالي ليضمن تأهل منتخب الفراعنة إلى الدور التالي من كأس الأمم الأفريقية.

وأوضحت القناة أن "الفراعنة" نجحوا فى تجاوز ظروف صعبة، أبرزها طرد محمد هاني، وأظهر منتخب مصر بقيادة المدرب حسام حسن قدرًا كبيرًا من الانضباط والتركيز، وتمكن من إدارة اللقاء بذكاء حتى حسم الفوز لصالحه.

في حين أبرزت صحيفة "ديلي ميل" الدور الحاسم الذي لعبه محمد صلاح، مؤكدة أن قائد المنتخب المصري نجح فى إنقاذ "الفراعنة" للمباراة الثانية تواليًا، رغم إكمال اللقاء بعشرة لاعبين.

وأشارت الصحيفة إلى أن صلاح سجل هدف الفوز من ركلة جزاء ليقود مصر لانتصار ثمين بنتيجة 1-0، متجاوزًا التكهنات المتعلقة بمستقبله مع ليفربول، ومثبتًا حضوره القوي مجددًا بقميص منتخب بلاده خلال البطولة القارية، كما أشادت الصحيفة بأداء محمد الشناوي، حارس المرمى، مؤكدا أنه كان سببًا رئيسيًا في الفوز بالمباراة.

أما صحيفة "الجارديان" فأشادت باستمرارية صلاح التهديفية، مشيرة إلى أنه سجل هدفه الثاني في البطولة ليقود منتخب مصر للفوز رغم النقص العددي.

وأوضحت الصحيفة أن ركلة الجزاء جاءت بعد احتكاك مباشر مع مدافع جنوب إفريقيا داخل منطقة الجزاء، بينما شهدت الدقائق الأخيرة من المباراة جدلًا جديدًا بعدما تم إلغاء مطالبة جنوب إفريقيا بركلة جزاء بداعي لمسة يد، عقب مراجعة مطولة لتقنية الفيديو.

وفي السياق ذاته، سلطت صحيفة "إندبندنت" الضوء على اعتراضات منتخب جنوب إفريقيا في الدقائق الأخيرة، معتبرة أن لاعبيه شعروا بالظلم بعد عدم احتساب ركلة جزاء لهم عقب العودة إلى تقنية الفيديو، لكنها أشارت في الوقت نفسه إلى أن منتخب جنوب إفريقيا افتقد الفاعلية الهجومية اللازمة لاستغلال سيطرته النسبية في الشوط الثاني، وهو ما سمح لمنتخب الفراعنة بالحفاظ على تقدمه حتى صافرة النهاية.