الجنيه الذهب يقترب من 49 ألف جنيه فى مصر لأول مرة شامل المصنعية

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 27 ديسمبر 2025 01:29 مساءً - شهد سعر الجنيه الذهب اليوم السبت 27 ديسمبر 2025 ارتفاعات قياسية جديدة، ليصل إلى أعلى مستوى في تاريخه، مدفوعًا بزيادة الطلب على الملاذات الآمنة عالميا مما دفع الذهب في مصر لأعلى مستوى ليقترب الجنيه الذهب يقترب من 49 ألف شامل المصنعية.

سعر الذهب اليوم في مصر:

سعر الذهب عيار 24: 6902 جنيه

سعر الذهب عيار 21: 6040 جنيهًا

سعر الذهب عيار 18: 5177 جنيهًا

سعر الجنيه الذهب اليوم: 48320 جنيهًا

وعالميًا، سجل سعر أونصة الذهب اليوم ارتفاعًا بنسبة 0.8%، ليصل إلى أعلى مستوى تاريخي عند 4536 دولارًا للأونصة، بعدما افتتح التداولات عند 4502 دولار، ويتداول حاليًا قرب 4512 دولارًا.

وجاءت هذه الارتفاعات بعد عودة الأسواق العالمية للعمل عقب عطلة عيد الميلاد، حيث واصل الذهب تسجيل قمم تاريخية للجلسة الرابعة على التوالي، مع استقراره أعلى مستوى 4500 دولار للأونصة، في ظل استمرار الزخم الشرائي في الأسواق.

ويرجع صعود أسعار الذهب اليوم إلى عدة عوامل، أبرزها توقعات خفض أسعار الفائدة الأميركية، وضعف الدولار، وتراجع السيولة في نهاية العام، إلى جانب تصاعد المخاطر الجيوسياسية، ما عزز توجه المستثمرين نحو الذهب كملاذ آمن.