أعلى شهادات الادخار بعد خفض أسعار الفائدة

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 27 ديسمبر 2025 12:31 مساءً - تتيح شهادات الادخار، عوائد للمواطنين تكون ثابتة شهرياً أو متغيرة على حسب سعر الفائدة المعلن من البنك المركزى المصرى.

ومن اهم تفاصيل أعلى شهادات الادخار لمدة سنة و3 سنوات بعد خفض أسعار الفائدة بنسبة 1%.

وقررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى المصرى فى نهاية اجتماعها يوم الخميس الماضى، خفض أسعار الفائدة بنسبة 1% ليصبح سعرى عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة 20%، و 21% على الترتيب.

ويستخدم البنك المركزى أداة سعر الفائدة للسيطرة على التضخم - يعنى ارتفاع أسعار السلع والخدمات - عبر خفض سعر الفائدة مع تراجع التضخم أو زيادة أسعار الفائدة مع ارتفاع معدل زيادة الأسعار.

ويطرح البنك الأهلى المصرى الشهادة الادخارية لمدة سنة والتى تعد من الشهادات ثابتة العائد بمعدل 14% وبعائد يصرف شهريا.

وتتدرج مدد شهادات الادخار بالبنوك من سنة حتى 7 سنوات، وبأنواع مختلفة تشمل ثابتة العائد ومتغيرة العائد ومتناقصة العائد.

ويبحث المواطن عن أعلى عائد على شهادات الادخار لمدة سنة.

وعند استثمار مبلغ 430 ألف جنيه خلال فترة استثمار سنة، فى الشهادات ذات عائد 14% يصل العائد إلى 5016 جنيه شهرياً لمدة 12 شهراً.

وتعد أعلى شهادة ادخار ثابتة العائد هى 17% بعائد شهرى ويطرحها البنك الأهلى المصرى لمدة 3 سنوات أى 36 شهراً.

ويبحث المواطن عن أدوات الاستثمار ذات الدخل الشهرى الثابت مما يدعم ميزانية الأسرة بجانب الراتب الشهرى أو المعاش.