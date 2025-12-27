الدكتور سويلم يتابع أعمال هيئة المساحة وتطويرها لخدمة المواطنين والتيسير عليهم

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 27 ديسمبر 2025 11:23 صباحاً -

● الدكتور سويلم يوجه بالآتي:

- إعداد مسار عمل (workflow) لإجراءات نزع ملكية قطع ومساحات متنوعة مصنفة حسب نوع الاستغلال، ومقترحات تطوير هذه الإجراءات وتبسيطها

- حصر احتياجات الهيئة من الموارد البشرية المطلوبة لضمان سير العمل بكفاءة ويسر

- إعداد مقترحات للتطوير المؤسسي بالهيئة لتحسين مستويات الأداء

- إعداد خطة متكاملة لمقترح دمج عدد من مديريات المساحة بالمحافظات مع مراعاة حجم الأعمال بها والوضع المستقبلي بعد إتمام التحول الرقمي

عقد الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى إجتماعا لمناقشة بعض الموضوعات التي تخص أعمال الهيئة المصرية العامة للمساحة .

وقد وجه الدكتور سويلم خلال الإجتماع بقيام هيئة المساحة بإعداد مسار عمل (workflow) لأعمال نزع ملكية قطع ومساحات متنوعة مصنفة حسب نوع الإستغلال ( زراعي - كتلة سكنية - أرض فضاء - ..... غيرها )، بالشكل الذى يوضح تتابع سير الإجراءات بدءاً من صدور قرار المنفعة العامة وحتى صرف التعويضات للمستحقين، ومقترحات تطوير هذه الإجراءات وتبسيطها، لتقليل الفترات الزمنية البينية لنهو هذه الإجراءات لخدمة المواطنين والتيسير عليهم .

كما وجه بقيام الهيئة بتقديم بيان تفصيلي لاحتياجاتها من الموارد البشرية من المهندسين والفنيين والعمالة المطلوبة لضمان سير العمل بكفاءة ويسر سواء بالمقر الرئيسي للهيئة أو بمديريات المساحة التابعة لها بالمحافظات، مع الإفادة بمقترحات التطوير المؤسسى بالهيئة لتنفيذها خلال الفترة المقبلة بما يحسن من مستويات الأداء بالهيئة.

كما وجه الدكتور سويلم خلال الإجتماع بقيام الهيئة بإعداد خطة متكاملة لمقترح دمج عدد من مديريات المساحة بالمحافظات، مع الأخذ في الاعتبار عدد المشروعات الموجودة بكل مديرية وحجم الأعمال بها، وكذلك مراعاة الوضع المستقبلى المتوقع بعد إتمام عملية التحول الرقمي من حيث توافر الموارد البشرية واللوجيستيات المطلوبة لنهو الأعمال.

كما وجه بقيام الهيئة بتشكيل لجان فنية وقانونية لبحث تطوير وتحديث التعليمات والإجراءات الفنية المعمول بها، وكذا المواصفات الفنية الحالية لأعمال المساحة والخرائط، مع مراعاة ما طرأ من تغيرات خلال السنوات الماضية، لضمان سير الأعمال بصورة أكثر كفاءة ومرونة.