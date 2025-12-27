تعرف على موعد انتهاء الفصل الدراسى الأول و إجازة نصف العام

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 27 ديسمبر 2025 11:23 صباحاً - أوشك الفصل الدراسى الأول لصفوف النقل والشهادة الإعدادية للعام الدراسى 2025،2026 على الانتهاء حيث يتبقى قرابة 26 يوما على انتهاء الترم، وتبدأ رسميا اجازة نصف العام الدراسى من يوم 24 يناير حتى 5 فبراير 2026 لمدة أسبوعين.

موعد الإجازات لكل الصفوف

وأكدت وزارة التربية والتعليم على كل صف دراسى تبدأ إجازة نصف العام لطلابه بعد انتهاء الامتحانات مباشرة، حيث تبدأ اجازة الصفين الأول والثانى الابتدائى فى عدة محافظات 31 ديسمبر الجارى بعد تقديم موعد التقييم النهائى بسبب انتخابات مجلس النواب، أما باقى طلاب المحافظات فى الصفين الأول والثانى تبدأ الإجازة من يوم 6 يناير 2026، أما صفوف النقل من الثالث الابتدائى حتى الثانى الثانوى العام تنطلق اجازة نصف العام من يوم 15 يناير أخر موعد بامتحانات الترم الأول 2026، أما طلاب الشهادة الإعدادية فإن أخر يوم فى أختبارات الترم الاول 22 يناير ومن ثم تبدأ الاجازة من يوم 22 يناير مع انتهاء امتحان أخر مادة.