مراسل «اكسترا نيوز»: أسيوط تشهد جولة الإعادة في دائرة واحدة اليوم وغدًا

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 27 ديسمبر 2025 11:23 صباحاً -

قال هشام البدري، مراسل «إكسترا نيوز»، إن محافظة أسيوط واحدة من المحافظات التي تُجرى بها جولة الإعادة بانتخابات مجلس النواب، والتي تنطلق في 19 دائرة داخل 7 محافظات، موضحًا أن المحافظة تُجرى بها جولة الإعادة في دائرة واحدة فقط، وهي الدائرة الثالثة.

وأوضح البدري، أن هذه الدائرة كانت قد أُلغيت نتائجها من قبل الهيئة الوطنية للانتخابات، وأُجريت انتخابات الجولة الأولى، وتُجرى اليوم وعلى مدار يومين اليوم والغد انتخابات جولة الإعادة، مشيرًا إلى أن المنافسة تشهد تنافس 6 مرشحين على 3 مقاعد فردية هي حصة هذه الدائرة من مقاعد مجلس النواب.

وأضاف مراسل «إكسترا نيوز» أن اللجان فتحت أبوابها أمام الناخبين قبل قليل في تمام الساعة 9 صباحًا وفقًا للمواعيد المقررة من قبل الهيئة الوطنية للانتخابات، مؤكدًا أن أعداد الناخبين بدأت بالفعل في التوافد على هذه اللجنة، وهي واحدة من لجان مركز الفتح.

وأشار «البدري» إلى أن الدائرة الثالثة تضم عددًا من المراكز هي «أبنوب والفتح والبداري ومدينة أسيوط الجديدة»، لافتًا إلى أن عدد اللجان الفرعية الموجودة داخل هذه الدائرة يبلغ 139 لجنة فرعية موزعة على 117 مركزًا انتخابيًا.