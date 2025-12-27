الرياض - كتبت رنا صلاح - هل ترغبين في الحصول على كريم مقشر قوي وذلك من أجل التخلص من الجلد الميت والبثور السوداء واثار البقع؟، إذا كنت من بين هؤلاء فتمكنا أن نعثر على مقشر طبيعي يساهم في تقشير البشرة والتخلص من البقع التي توجد بها ويساعد على قفل المسام ويوحد لون البشرة ويخلصك من التجاعيد ويكون ذلك المقشر بخلاصة القهوة والسكر، إذ أن السكر يحتوي على حبيبات تعمل على تقشير الجلد الميت وتكون القهوة من المكونات الطبيعية التي تحتوي على مضادات أكسدة وسنعرض لكم طريقة تحضير الوصفة في السطور التالية.

هتبقي قمر 14.. كريم القهوة والسكر لتقشير البشرة وتبيضها والقضاء على التصبغات والكلف من أول يوم بياض الثلج

تتكون هذه الوصفة من عدة مكونات بسيطة وسهلة ويستطيع الجميع استخدامها بكل سهولة، وفيما يلي هذه المكونات:

مكونات وصفة القهوة والسكر

معلقة من السكر.

معلقة البن.

معلقة من زيت الزيتون.

معلقة من الفازلين.

معلقة من ماء الورد.

طريقة تحضير الوصفة

يمكنك تحضير هذه الوصفة من خلال اتباع عدد من الخطوات البسيطة ويستطيع الجميع تحضيرها بكل سهولة وسوف نوضح لكم خطوات التحضير، وهي كما يلي:

في البداية، قومي بإحضار وعاء ثم ضعي به السكر والقهوة.

ثم قومي بتقليبهم بشكل جيد.

ضعي باقي المكونات مع تقليب المكونات بشكل جيد إلى أن تختلط.

وبعدها، قومي بغسل الوجه بشكل جيد.

ثم قومي بتنشيفه بواسطة فوطة قطنيه.

بعد ذلك ضعي الخليط على البشرة.

ثم افركيه بشكل جيد لمدة 10 دقائق، واتركي الوصفة حتى تجف تماما.

وفي هذه الخطوة، افركيها مرة أخرى وستلاحظين مدى التخلص من الجلد الميت والتخلص من الهلات السوداء والبقع والحصول على بشرة البيضاء من أول استخدام للمقشر.

مقشر الشاي الأخضر للتخلص من الجلد الميت

يعتبر الشاي الأخضر من المكونات الطبيعية التي تحتوي على نسبة من المضادات الأكسدة بالإضافة إلى إنه يعمل على تقشير البشرة والتخلص من الجيد الميت وفيما يلي المكونات وطريقة التحضير:

المكونات

معلقة من الشاي الأخضر.

معلقة من القرنفل المطحون.

معلقة من زيت الزيتون.

معلقة من الفزلين.

معلقة عصير الليمون

طريقة تحضير الوصفة

أحضري وعاء ثم ضعي به جميع المكونات، ثم قومي بتقليبها بشكل جيد.

ضعي الخليط على البشرة بعد غسلها وتنشيفها ثم اتركيه لمدة 20 دقيقة.

ثم قومي بغسله بالماء وستلاحظين مدى التخلص من الجلد الميت

بالإضافة إلى ذلك، يمكنك خلط الخيار والعسل جيدًا إلى أن يصبح الخليط متجانسًا، ومن ثم قومي بوضع الخليط على بشرتك النظيفة، ويجب ترك الخليط لمدة 15 دقيقة، وبعدها اشطفي بشرتك بالماء الفاتر كما لا بد من شرب كميات كافية من الماء حيث أنه يساعد على ترطيب البشرة وجعلها أكثر نضارة هذه من افضل الوصفات الطبيعية المستخدمه التي تساعدك على تبيض الوجه بخلطة منزلية رائعة للغاية.