هيئة السكك الحديدية تسيّر الرحلة (42 ) ضمن مشروع العودة الطوعية للأشقاء السودانيين

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 27 ديسمبر 2025 04:25 مساءً  

 

واصلت الهيئة القومية لسكك حديد مصر المشاركة في مشروع العودة الطوعية للاشقاء السودانيين، حيث قامت صباح اليوم السبت 27 ديسمبر 2025 بتسيير الرحلة رقم ( 42) للقطارات المخصصة لنقل السودانيين العائدين إلى وطنهم الشقيق والتي تحمل علي متنها المئات من الاسر السودانية ، ليصل اجمالي عدد المستفيدين من الرحلات المنفذة حتى الآن إلى 40800 راكبًا، تم نقلهم عبر قطارات الهيئة.

 

هذا ومن المقرر أن يصل القطار إلى محطة السد العالي بأسوان في تمام الساعة 11:40 من مساء اليوم، على أن يعود من محطة اسوان في تمام الساعة 11:30 من صباح الغد لخدمة جمهور الركاب وفقا لجداول التشغيل المخططة.

 

يأتي ذلك في إطار توجيهات الفريق مهندس / كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، بتوفير كافة أوجه الدعم والاهتمام بتلك الرحلات ، بما يعكس عمق الروابط الرسمية والاخوية الممتدة بين شعبي وادي النيل.

