هل تعاني من قلة النوم أثناء الليل؟ هل كنت تعلم أن قلة النوم أثناء الليل تؤثر على صحة حياتك؟ يعاني أغلبنا من قلة النوم ليلا، إليك الأخطاء الشائعة التي تحرمك من النوم جيدا.

تعرف على أسباب قلة النوم ليلا

أولا، يعتبر استخدام الشاشات قبل النوم أكثر خطأ يؤثر على نومك، إذ إن الضوء الأزرق المنبعث من الأجهزة يساعد على إعاقة إفراز الميلاتونين

ويعد هذا الهرمون المسؤول عن النوم والاسترخاء، وعدم إفرازه بالشكل الصحيح يؤثر على جودة النوم ويسبب الأرق، وتحديدا عند استخدام الأجهزة قبل النوم.

ثانيا، القيلولة الطويلة، إذ ينصح الأطباء ألا تتجاوز مدة القيلولة أثناء النهار 30 دقيقة، لأن القيلولة المتكررة والطويلة تؤثر على النوم ليلا وتزيد من الأرق.

ثالثا، هل كنت تعلم سابقا أن عدم معرفتك باحتياجك من النوم يعد من الأخطاء الشائعة التي تحرمك من النوم ليلا؟ إذ يحتاج البالغ من سبع إلى تسع ساعات ليلا، وتتباين هذه الساعات وفقا لاحتياجات الفرد، والنوم بأقل من المدة التي يحتاجها جسم كل شخص يؤثر على الصحة بشكل مباشر.

رابعا، حاول أن تنظم مواعيد نومك واستيقاظك بحيث تكون ثابتة كل يوم لتحصل على جودة نوم أفضل.

خامسا، يعتبر النظام الغذائي الصحي مهما جدا، إذ إن الإفراط في تناول الطعام قبل النوم يسبب عسر الهضم والانتفاخ، ما يؤدي إلى القلق وعدم النوم باسترخاء، في حين أن تناول القليل من الطعام قبل النوم يشعرك بالجوع، ما يؤدي أيضا إلى اضطراب في النوم

لذا عليك اتباع نظام غذائي متوازن يمنح جسمك كل ما يحتاجه دون إفراط أو شح في الطعام.