أخبار اليمن : البرلمان يحذّر من مخططات لتقسيم اليمن

البرلمان يحذّر من مخططات لتقسيم اليمنعقدت هيئة رئاسة مجلس النواب اجتماعًا لها اليوم برئاسة رئيس المجلس - رئيس الهيئة يحيى علي الراعي.

ووقفت الهيئة، أمام مستجدات الأحداث على الساحة الوطنية والإقليمية وتطوراتها وما تتعرض له المناطق اليمنية المحتلة من عبث ونهب للثروات وقطع للسبيل وسطو على ممتلكات المواطنين من أبناء المحافظات الشمالية وتهديد لوحدة وسيادة اليمن.

وعبرت عن إدانتها واستنكارها ورفضها لتلك التصرفات والأعمال التخريبية التي تستهدف اليمن وسيادته ووحدته وأمنه واستقراره، داعية الأحرار والعقلاء من أبناء المحافظات اليمنية المحتلة إلى توحيد الصفوف لإفشال كافة المؤامرات والمخططات الرامية تقسيم اليمن والحفاظ على وحدته وسيادته واستقراره.

وحذّرت من مغبة التماهي مع تلك المخططات التخريبية التي تستهدف اليمن أرضًا وإنسانًا.

وفي الاجتماع رّحبت هيئة رئاسة مجلس النواب، بمصادقة المجلس الشعبي الوطني الجزائري بالإجماع على القانون الذي يجرّم الاستعمار الفرنسي للجزائر ويطالب فرنسا بالاعتذار والتعويض عن الأضرار المادية والمعنوية التي خلفها الاستعمار الفرنسي الذي امتد لـ 132 عاماً.

وأكدت أن هذه الخطوة تُعبّر عن إرادة الشعب الجزائري لحماية الذاكرة الوطنية والدفاع عن الحقوق التاريخية للشعب الجزائري الشقيق، كما تعبر في ذات الوقت عن تطلعات أبناء الأمة العربية والإسلامية في مواجهة الغزاة والمحتلين الجدّد، وتؤكد بأن الشعوب لا تنسى أبداً من يلحق بها الأذى أو يهدد وحدتها وأمنها واستقرارها.

ولفتت الهيئة إلى أن الاستعمار الفرنسي للجزائر ارتكب جرائم حرب وجرائم إبادة وجرائم ضد الإنسانية بحق الشعب الجزائري أسفرت عن استشهاد ملايين الجزائريين، داعية البرلمانات الإقليمية والدولية إلى تبني خطوات مماثلة، تحقيقاً للعدالة التاريخية وإنصافاً للشعوب المتضررة من الاستعمار وقوى الاحتلال في العالم.

وأعربت عن أسفها لانجرار بعض الأنظمة العربية للتدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى، محذرة من أبعاد ومخاطر ذلك على أمن المنطقة والسلم الدولي.

ونددت هيئة رئاسة مجلس النواب بالاعتداء الإرهابي الآثم الذي استهدف المصلين في جامع الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام في حي وادي الذهب بمدينة حمص في الجمهورية العربية السورية، وأسفر عن سقوط عدد من الضحايا الأبرياء.

وأكدت رفضها القاطع وإدانتها لجميع الأعمال الإرهابية وكافة أشكال التطرف والعنف أياً كانت دوافعه ومبرراته، معبرة عن تضامن اليمن مع أبناء الشعب السوري في مواجهة العنف والتطرف والإرهاب.

وتقدمت الهيئة بخالص التعازي وصادق المواساة للشعب السوري وذوي الضحايا، سائلة المولى عز وجل أن يتغمد الضحايا بواسع الرحمة والمغفرة، ويمن على الجرحى بالشفاء العاجل.

وفي سياق متصل، توجهت الهيئة بصادق العزاء وعظيم المواساة إلى رئيس وأعضاء مجلس النواب الليبي والشعب الليبي الشقيق وذوي ضحايا سقوط الطائرة الليبية، سائلة المولى جلّت قدرته أن يتغمد الضحايا بواسع الرحمة والمغفرة ويسكنهم فسيح جناته ويمن على ذويهم بالصبر والسلوان.

وكانت الهيئة، ناقشت في اجتماعها، المواضيع المدرجة في جدول أعمالها المتصلة بمهام المجلس التشريعية والرقابية، ومنها المواضيع المتعلقة بأداء الأمانة العامة واتخذت إزاءها القرارات اللازمة.