أخبار اليمن : 13 عملاً مقاوماً في الضفة الغربية خلال 24ساعة

13 عملاً مقاوماً في الضفة الغربية خلال 24ساعة
أفاد مركز معلومات فلسطين (معطى)، بأن الضفة الغربية المحتلة شهدت خلال الـ24 ساعة الماضية، 13 عملاً مقاوماً نوعياً وشعبياً.
وأوضح المركز، في تقرير احصائي أصدره اليوم السبت أن عمليات المقاومة والحراكات النوعية والشعبية تنوعت بين؛ عملية تفجير عبوات ناسفة، وتصدٍ لاعتداءات مستوطنين، بالإضافة إلى 11 مواجهة بأشكال متعددة.
يأتي ذلك في ظل تصعيد قوات العدو الإسرائيلي ومستوطنيه من اعتداءاتهم الممنهجة والمستمرة ضد الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية المحتلة.
