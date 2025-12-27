الرياض - كتبت رنا صلاح - إذا كنت تعاني من برودة القدمين بشكل مستمر، ظنا منك أنها بسبب الطقس البارد، وقد يدفعك ذلك إلى ارتداء عدة جوارب إلا أن البرودة تبقى مرتفعة، فعليك أن تعرف أن برودة القدمين إشارة تحذيرية خطيرة على وجود مشكلة صحية كمرض الشرايين المحيطية.

تعرف على أسباب برودة القدمين

يعرف مرض الشرايين المحيطية، الملقب بـ "القاتل الصامت"، وذلك بسبب أعراضه الخفية والخطيرة، إذ يحدث نتيجة تصلب الشرايين بسبب تراكم اللويحات الدهنية، ما يقلل من تدفق الدم إلى الأطراف وتحديدا الساقين والقدمين، وفي حال نقص الأكسجين والمغذيات تبدأ الأنسجة في المعاناة وتتفاقم الحالة ما لم يتم التشخيص مبكرا.

ويعاني أكثر من 200 مليون شخص حول العالم من هذا المرض.

وتتركز أعراض مرض الشرايين المحيطية في القدمين والساقين، إذ تتمثل أبرز أعراضه في برودة القدمين، وألم وتشنج في الساقين أثناء المشي أو بذل مجهود، وخدر وتنميل في القدمين، وألم في الساقين أثناء الراحة، وبطء التئام الجروح في القدمين أو أصابع القدم، وتغير لون الجلد إلى الشحوب أو الأرجواني الداكن.

بالإضافة إلى برودة شديدة وإحساس بالوخز عند لمس القدم، وإذا كانت الحالة متقدمة يؤدي نقص التروية الدموية إلى تلف الأنسجة، وتحديدا في أصابع القدم.

أما عن العوامل التي تزيد من فرص الإصابة بمرض الشرايين المحيطية فهي ارتفاع الكوليسترول أو الدهون الثلاثية، والتدخين، ومرض السكري، وارتفاع ضغط الدم، ومرض الكلى المزمن، والتقدم في العمر.