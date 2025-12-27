العالم اليوم - اليمن.. الانتقالي "منفتح" على أي ترتيبات تضمن حماية الجنوب

انتم الان تتابعون خبر اليمن.. الانتقالي "منفتح" على أي ترتيبات تضمن حماية الجنوب من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في السبت 27 ديسمبر 2025 06:23 مساءً - أكدت القيادة التنفيذية العليا بالمجلس الانتقالي الجنوبي في اليمن، السبت، انفتاح المجلس على أي ترتيبات تضمن حماية الجنوب وأمنه واستقراره، ووحدة وسلامة أراضيه.

وعقدت القيادة التنفيذية العُليا بالمجلس الانتقالي الجنوبي، السبت، اجتماعها الدوري برئاسة الرئيس القائد عيدروس الزبيدي، وبحضور نائبه عبدالرحمن المحرمي.

واستُهل الاجتماع باستعراض تطورات الأوضاع العسكرية والسياسية ذات الصلة بالجنوب، و"الإنجازات التي حققتها القوات المسلحة في إطار عملية "المستقبل الواعد" للقضاء على بؤر الإرهاب، وقطع خطوط تهريب الأسلحة الإيرانية إلى المليشيات الحوثية، وترسيخ الأمن والاستقرار، وحماية مؤسسات الدولة في عموم محافظات الجنوب"، حسب بيان المجلس الانتقالي الجنوبي.

وأضاف البيان: "وبهذا الخصوص، ثمّن الاجتماع الجهود التي يبذلها الأشقاء في دول التحالف، بقيادة المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة، لإزالة التباينات وتوحيد وجهات النظر، بما يعزز الشراكة في إطار التحالف العربي لمواجهة التحديات والمخاطر المشتركة في الجنوب والمنطقة".

وتابع: "جدد الاجتماع انفتاح المجلس الانتقالي على أي ترتيبات تضمن حماية الجنوب وأمنه واستقراره، ووحدة وسلامة أراضيه، وبما يلبي تطلعات وإرادة شعبه في الحرية والعيش الكريم، ويحقق المصالح المشتركة مع الأشقاء في دول التحالف".

وأشاد الاجتماع، وفق البيان ذاته، بـ"التحام شعبنا الجنوبي واصطفافه خلف قيادته، من خلال الحضور الجماهيري الحاشد في ساحات الاعتصام على امتداد الجنوب، من المهرة إلى باب المندب وسقطرى، مثمنًا المواقف الوطنية التي عبّرت عنها الوزارات والمؤسسات الحكومية واصطفافها إلى جانب قيادة المجلس، وتأييدها المطلق للإجراءات التي اتخذها الرئيس الزُبيدي لتأمين الجنوب".