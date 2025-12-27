الرياض - كتبت رنا صلاح - هدد التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن السبت بضرب التحركات العسكرية للمجلس الانتقالي الانفصالي فيما طالب وزير الدفاع السعودي المجلس بتغليب "العقل والحكمة" والانسحاب "سلميا" من محافظتين جنوبيتين سيطر عليهما.

التحالف بقيادة السعودية يهدد بضرب تحركات المجلس الانتقالي

جاءت هذه التصريحات غداة يوم شهد مطالبة الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا التحالف بالتدخل عسكريا، وقصفا على مواقع للمجلس في محافظة حضرموت الجنوبية، ومطالبةً من واشنطن للأطراف الفاعلة بـ"ضبط النفس".

وكانت الرياض الداعمة للحكومة المعترف بها طالبت المجلس الانتقالي بالانسحاب من مناطق سيطر عليها كانت ضمن دولة اليمن الجنوبي، فيما يرتفع منسوب التوتر في هذا البلد الأفقر في شبه الجزيرة العربية الغارق أصلا في حرب أهلية مدمرة منذ أكثر من 10 سنوات.

وأوردت وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس) بيانا نقلا عن المتحدث باسم التحالف اللواء تركي المالكي جاء فيه "قوات التحالف تؤكد بأن أي تحركات عسكرية (للمجلس الانتقالي) ... سيتم التعامل المباشر معها في حينه بهدف حماية أرواح المدنيين" في محافظة حضرموت الجنوبية.

وبعيد ذلك، كتب وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان، على منصة اكس "حان الوقت للمجلس الانتقالي الجنوبي في هذه المرحلة الحساسة لتغليب صوت العقل والحكمة (…) بالاستجابة لجهود الوساطة السعودية الإماراتية لإنهاء التصعيد وخروج قواتهم من (…) المحافظتين وتسليمهما سلميا" للسلطات.

وإذ أقر الأمير خالد بأن "القضية الجنوبية قضية سياسية عادلة لا يمكن تجاهلها"، أكّد أن "الحل العادل للقضية ينبغي أن يتوافق عليه الجميع "من خلال الحوار دون استخدام القوة".

وكانت الحكومة اليمنية تقدمت مساء الجمعة بطلب للتحالف "باتخاذ كافة التدابير العسكرية اللازمة" لحماية المدنيين الأبرياء في محافظة حضرموت، على ما أفادت وكالة أنباء "سبأ" الحكومية.