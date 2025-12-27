الرياض - كتبت رنا صلاح - محمد إمام يوجه رسالة شكر وإشادة للمخرجة شيرين عادل..

محمد إمام يشيد بالمخرجة شيرين عادل

شارك الفنان المصري محمد إمام عبر حسابه الخاص على فيسبوك صورة تجمعه بالمخرجة شيرين عادل، يعبر فيها عن تقديره لها ولدورها في مسيرته الفنية.

وكتب "شريكة النجاح ووش الخير ومن أحلى الحاجات اللي حصلتلي، أهم وأشطر مخرجة في الدراما العربية، المخرجة الكبيرة والقديرة شيرين عادل".

وأضاف "فرقت معايا في مشواري وشوفت معاها نجاح جبار، دلع بنات، هوجان، النمر، والكينج بإذن الله".

وحمس جمهوره قائلا "استنونا مع بعض تاني في رمضان 2026 إن شاء الله على قناة إم بي سي مصر ومنصة شاهد".

والجدير بالذكر أن مسلسل "كينج" المقرر عرضه في رمضان المقبل من إخراج شيرين عادل، وتأليف محمد صلاح العزب، وبطولة محمد إمام، بمشاركة عدد من النجوم أبرزهم، ميرنا جميل، وعمرو عبد الجليل، وحنان مطاوع، وسامي مغاوري، وحجاج عبد العظيم.