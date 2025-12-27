الرياض - كتبت رنا صلاح - في تصريحات تلفزيونية، تحدثت الفنانة اللبنانية نادين الراسي عن حياتها.

نادين الراسي: التجارب صنعت مني إنسانة أقوى

وأكدت نادين الراسي أنها أصبحت أكثر وعيا ومسؤولية تجاه سلامتها النفسية، وذلك بعد أزمتها العائلية منذ وفاة شقيقها الفنان جورج الراسي.

وقالت نادين الراسي إن كل ما مرت به لم يحولها إلى شخص سلبي أو معقد، بل إن التجارب صنعت منها إنسانة أقوى، إذ أصبحت أكثر حرصا على تصرفاتها وسلوكها ومظهرها.

وأشارت نادين الراسي إلى تمسكها بالإيمان والتفاؤل "هفضل مؤمنة إن الأفضل جاي بكرة، ومستعدة لكل حاجة ممكن تحصل في حياتي".

وأضافت "لأني إنسانة مؤمنة وربنا بيجرب محبينه وعمري ما كنت لوحدي، ربنا دايما معايا".

ولفتت نادين الراسي إلى دراستها قائلة "عمري ما قلت إني دارسة علوم أو نص دكتورة، مدرستي الحقيقية هي الحياة، وكل اللي مريت بيه كان تجربة مريرة جدا".

وفي سياق آخر، كانت نادين الراسي قد أعلنت عن دخولها في علاقة عاطفية، مؤكدة أنها ستكون عروسا عام 2026، وأن علاقتها بعشيقها الكويتي جميلة وجعلتها تشعر بالراحة والثقة.