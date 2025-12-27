رؤساء اللجان بالمحافظات يؤكدون انتظام العمل بأول أيام التصويت بالدوائر الـ19

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 27 ديسمبر 2025 10:29 مساءً -

أجرى القاضي أحمد بنداري، رئيس غرفة العمليات المركزية للهيئة الوطنية للانتخابات، اتصالات عبر تقنية الفيديو كونفرانس مع رؤساء لجنة المتابعة بمحافظات جولة الإعادة بالدوائر الـ19 الملغاة في المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب، الذين أكدوا على انتظام العمل باللجان الانتخابية في أول أيام الاقتراع، دون وجود معوقات، مع وجود كثافات تصويتية.

وبدأ منذ قليل، مؤتمر غرفة العمليات المركزية ومدير الجهاز التنفيذى للهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة القاضى أحمد بندارى مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، لاطلاع الرأى العام على مستجدات أول أيام الاقتراع في اليوم الأول من عملية الاقتراع بجولة الإعادة بالدوائر الـ19 الملغاة في المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب.

تبدأ عملية الاقتراع فى جولة الإعادة بالـ19 دائرة التى ألغتها الهيئة في المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب فى 7 محافظات، وذلك وفقا للجدول الزمنى المعلن حيث تم التصويت اليوم السبت ويستأنف غدًا الأحد الموافقين 27 و28 ديسمبر وتعلن نتيجة جولة الإعادة في الدوائر الـ19 يوم 4 يناير.

ويبدأ الاقتراع من الساعة التاسعة صباحا، وحتى الساعة التاسعة مساءً على النحو المبين بقرار الهيئة الوطنية للانتخابات بشأن الجدول الإجرائي والزمني لانتخابات مجلس النواب ، على أن يتخلله ساعة راحة يحددها رئيس اللجنة ، بما لا يخل بضمان حسن سير العملية الانتخابية .

وتتابع غرفة العمليات المركزية بالهيئة الوطنية للانتخابات فتح وغلق مقرات اللجان على مدار الساعة لضمان سير العملية الانتخابية بانتظام.

وجاءت الدوائر الانتخابية بالمحافظات كالتالي:

-محافظة الجيزة الدائرة الثامنة ومقرها قسم امبابة.

-محافظة الفيوم الدائرة الاولى ومقرها مركز الفيوم والدائرة الرابعة ومقرها مركز سنورس.

-محافظة أسيوط الدائرة الثالثة ومقرها مركز الفتح.

-محافظة سوهاج

الدائرة الاولى ومقرها مركز سوهاج.

الدائرة الثانية ومقرها مركز أخميم.

الدائرة الثالثة ومقرها مركز المراغة.

الدائرة الرابعة ومقرها مركز جهينة.

الدائرة الخامسة ومقرها مركز جرجا.

الدائرة السادسة ومقرها مركز المنشأة.

الدائرة الثامنة ومقرها مركز دار السلام.

-محافظة قنا

جميع الدائرة الانتخابية بمحافظة قنا تجرى بها إعادة.

-محافظة الاسكندرية

الدائرة الثانية ومقرها قسم اول الرمل.

-محافظة البحيرة

الدائرة الاولى ومقرها قسم دمنهور.

الدائرة الثالثة ومقرها مركز ابو حمص.

الدائرة الثامنة ومقرها مركز كوم حمادة.