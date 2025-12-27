حناجر ذهبية وإبداع بلا حدود.. محمد كامل وخالد عطية يبهران لجنة دولة التلاوة

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 27 ديسمبر 2025 11:27 مساءً -

شهدت الحلقة الـ 14 من برنامج "دولة التلاوة"، المذاع عبر قناة "سي بي سي"، مواجهة قرآنية وُصفت بأنها "عالمية"، جمعت بين القارئين خالد عطية ومحمد كامل، حيث قدما تلاوة مشتركة ومتقابلة للآية 102 من سورة النساء، في مشهد حبس أنفاس الجمهور ولجنة التحكيم على حد سواء.

إشادة وزارية بالمواهب المصرية

أعرب الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، عن سعادته البالغة بما وصفه بـ "النماذج المشرفة"، مؤكداً أن مصر ولاّدة دائماً لمثل هذه الحناجر العذبة والمواهب العبقرية. ودعا للمتسابقين بالتوفيق، مشدداً على أن هذه الأصوات تمثل مستقبل دولة التلاوة المصرية الرائدة.

تحليل فني: الباريتون في مواجهة التينور

وفي تحليل تقني عميق، أشاد الدكتور طه عبد الوهاب، خبير الأصوات والمقامات، بالتباين الجمالي بين الصوتين، حيث وصف صوت خالد عطية بـ "الباريتون العميق والمتزن" الذي يجيد التلوين في القرارات، بينما وصف محمد كامل بـ "التينور المشرق" الذي يذكرنا بمدرسة العمالقة كالشيخ عبد الباسط والشيخ الليثي.

وأضاف الدكتور طه في لفتة لافتة: "لو هناك برنامج ذكاء اصطناعي يدمج هذين الصوتين، فسنخرج بقارئ عالمي لا مثيل له"، مؤكداً أن كلا القارئين يمتلكان إحساساً رفيعاً وقدرة على الوصول لقلب المستمع.

ملاحظات دقيقة من شيوخ الأزهر

من جانبه، أثنى الشيخ حسن عبد النبي، وكيل لجنة مراجعة المصحف بالأزهر الشريف، على الأداء العام، واصفاً الأصوات بـ "الذهبية". ولم يخلُ التقييم من الدقة العلمية، حيث وجه الشيخ حسن ملاحظة تصحيحية لخالد عطية تتعلق بضبط حركة إعرابية في كلمة "أسلحتكم"، مشيراً إلى أهمية الثبات في الأداء التقني كما كان في المراحل السابقة.

كما أشاد الشيخ طه النعماني بالموهبة المتفردة لمحمد كامل، داعياً إياه للانطلاق بصوته نحو آفاق أوسع وعدم حبس إمكاناته الصوتية الكبيرة، مؤكداً أن مستقبلاً باهراً ينتظر كلا المتسابقين.

خاتمة مفعمة بالفخر

واختتمت الإعلامية آية عبد الرحمن اللقاء بالتأكيد على فخر البرنامج والجمهور بهذه المواهب الشابة التي تأخذ المستمع إلى "عالم ثانٍ" من السكينة والجمال، مشيرة إلى أن "دولة التلاوة" ستظل دائماً منصة لإظهار عظمة القراء المصريين.

ويهدف البرنامج إلى اكتشاف المواهب الجديدة في تجويد وترتيل القرآن الكريم، حيث يذاع على قنوات الحياة وCBC والناس بجانب منصة watch it.

14 ألف متسابق

وشارك في اختبارات البرنامج الذي يقدم بالتعاون بين وزارة الأوقاف المصرية والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، ما يزيد عن 14 ألف متسابق من مختلف محافظات الجمهورية، فيما تضم لجنة تحكيم البرنامج نخبة من أبرز القامات الدينية والعلمية في مصر والعالم الإسلامي، وهم الشيخ حسن عبد النبي وكيل لجنة مراجعة المصحف الشريف بالأزهر، والدكتور دكتور طه عبد الوهاب خبير الأصوات والمقامات، وكذلك الداعية الإسلامي مصطفى حسني، والقارئ الشيخ طه النعماني.

جوائز ضخمة وتكريم للفائزين

وتبلغ القيمة الإجمالية لجوائز البرنامج 3.5 مليون جنيه، يحصل الفائزان بالمركز الأول في فرعي الترتيل والتجويد على مليون جنيه لكل منهما، إلى جانب تسجيل المصحف الشريف كاملًا بصوتيهما وإذاعته على قناة مصر قرآن كريم، فضلًا عن تشرفهما بإمامة المصلين في صلاة التراويح بمسجد الإمام الحسين خلال شهر رمضان المقبل.

وشهدت التصفيات التمهيدية للبرنامج إقبالًا كبيرًا، حيث تقدم أكثر من 14 ألف متسابق من مختلف محافظات الجمهورية، وتمت تصفية المشاركين عبر مراحل متعددة انتهت باختيار أفضل 32 موهبة للتنافس في الحلقات النهائية، تحت إشراف لجنة علمية متخصصة من وزارة الأوقاف المصرية برئاسة فضيلة الأستاذ الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف.

رسالة البرنامج ودوره الريادى

البرنامج تقدمه المذيعة أية عبدالرحمن ويُعد "دولة التلاوة" خطوة رائدة في دعم المواهب القرآنية وإحياء فنون التلاوة المصرية الأصيلة، وتعزيز مكانة مصر الرائدة كمنارة للقرآن الكريم والعلم الديني الوسطي المستنير.