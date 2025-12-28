أرسنال يستعيد الصدارة من السيتي

أرسنال يستعيد الصدارة من السيتياستعاد أرسنال صدارة الترتيب العام للدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم من مانشستر سيتي، عقب فوزه الصعب على ضيفه برايتون بنتيجة 2-1، في المباراة التي جمعتهما، مساء السبت، ضمن منافسات الجولة الـ18 من "البريميرليغ".

وبهذا الانتصار، رفع أرسنال رصيده إلى 42 نقطة، متقدمًا بفارق نقطتين عن مانشستر سيتي، الذي كان قد حقق فوزًا مماثلًا في وقت سابق من اليوم نفسه على حساب نوتينغهام فورست بالنتيجة ذاتها. في المقابل، تجمد رصيد برايتون عند 24 نقطة في المركز الثاني عشر.

وفي مباريات أخرى ضمن الجولة نفسها، واصل ليفربول صحوته بتحقيق فوزه الثالث على التوالي، بعدما تفوق على ضيفه ولفرهامبتون بهدفين مقابل هدف، ليرفع رصيده إلى 32 نقطة في المركز الرابع، بينما واصل ولفرهامبتون نتائجه السلبية وبقي في المركز الأخير برصيد نقطتين فقط.

كما حقق برينتفورد فوزًا عريضًا على ضيفه بورنموث بنتيجة (4-1)، وتغلب فولهام على مضيفه وست هام بهدف دون رد، في حين انتهت مواجهة بيرنلي وإيفرتون بالتعادل السلبي دون أهداف.