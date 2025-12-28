تايلاند وكمبوديا توقعان اتفاقاً لوقف النار

تايلاند وكمبوديا توقعان اتفاقاً لوقف الناروقعت تايلاند وكمبوديا اليوم اتفاقا لوقف الحرب، وذلك بعد ثلاثة أيام من المحادثات بين الجارتين الواقعتين في جنوب شرق آسيا، اللتين خاضتا اشتباكات حدودية عنيفة استمرت لأسابيع.

وذكرت وزارة الدفاع الكمبودية في بيان، أن وقف الحرب يشمل الأهداف المدنية والعسكرية لكلا الطرفين وفي جميع الحالات والمناطق.

وكانت تايلاند وكمبوديا قد أعلنتا الأربعاء الماضي، أن مسؤولين من جيشي البلدين بدأوا محادثات جديدة.

وجاءت هذه المحادثات بعد يومين من اجتماع خاص في العاصمة كوالالمبور لوزراء خارجية دول جنوب شرق آسيا لمحاولة إنقاذ هدنة توسطت فيها ماليزيا، التي تتولى رئاسة رابطة دول جنوب شرق آسيا "آسيان"، والرئيس الأمريكي دونالد ترامب بعد نشوب اشتباكات سابقة في يوليو الماضي.

وتعود جذور النزاع بين البلدين الجارين في جنوب شرق آسيا على أجزاء من حدودهما إلى أكثر من قرن، لكن القتال في يوليو الماضي اندلع بعد اتهام تايلاند لكمبوديا بزرع ألغام أرضية أدت إلى إصابة قواتها بجروح.